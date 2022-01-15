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漁民誤捕「綠蠵龜」　海巡人員救援細心照顧

▲漁民誤捕「綠蠵龜」，海巡11岸隊人員實施救援細心照顧，由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲漁民誤捕「綠蠵龜」，海巡11岸隊人員實施救援細心照顧，由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所，14日深夜10時許，進港船筏「祥」字號舢舨尤姓船長通報，於曾文溪出海口西南方1.5浬作業誤捕1隻活體海龜，安檢所獲報後隨即通報第六巡防區指揮部、海洋保育署第六海洋保育工作站、國立海洋大學海洋生物暨鯨豚研究中心及國立海洋生物博物館等單位協處。

▲漁民誤捕「綠蠵龜」，海巡11岸隊人員實施救援細心照顧，由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡人員經諮詢國立海洋生物博物館吳計劃助理員，確認該海龜種類為保育類綠蠵龜（體長69公分、體寬64公分），對海龜實施初步檢查，其因遭誤捕左前肢有外傷，由於當時天色已晚，暫由海巡人員將海龜安置於大水桶內搬運回所內照料，並以濕毛巾覆蓋海龜眼睛和背甲加以保濕，徹夜守候照顧，後續由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。

▲漁民誤捕「綠蠵龜」，海巡11岸隊人員實施救援細心照顧，由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示：近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，導致海洋生態環境的破壞；海巡署平時除執行查緝走私及非法入出國查緝外，亦積極投入海洋生態保育工作，台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，本隊將立即派員前往處理，並提供各項服務及救助。

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漁民綠蠵龜海巡照顧

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