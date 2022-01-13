船體進水載浮載沉　澎湖、台南海巡接力救援

▲一艘「遠」字號客貨船，在台南市安平外9.3浬處海域船體進水失去動力，經澎湖、台南海巡艇前往，成功救援船上2人，船體則由漁船協助拖回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署艦隊分署第四海巡隊12日下午1時許，接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，有一艘「遠」字號客貨船，在台南市安平外9.3浬處海域船體進水失去動力，船載2人，請求海巡署協助，經通報澎湖、台南海巡艇前往，成功救援船上2人，船體則由漁船協助拖回。

第四（台南）海巡隊接獲通報後立即派遣10025艇前往救援，另第六巡防區指揮部透過雷達發現第八（澎湖）海巡隊10087艇於附近海域巡邏，立刻協請該隊巡防艇前往協助救援。於下午1時56分第八海巡隊10087艇抵達現場將「遠」船2名船員平安接駁至艇上，船員均未受傷，並於下午2時18分交由第四海巡隊10025艇照料。

經詢問「遠」船欲運送貨物至澎湖，船上排水系統疑似故障，受到東北季風影響海象不佳湧浪過大，造成船艙進水無法排除，在船隻處於半沉半浮危急情況時，所幸海巡人員及時趕到救援。下午4時20分友船「五」字號漁船抵達現場，協助拖帶「遠」船返回高雄興達港，巡防艇持續在旁戒護，一直於晚上7時35分順利返港泊靠。

第四海巡隊表示，海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。