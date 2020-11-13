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戶頭進帳84萬！女淪詐騙共犯…淚曝：被地下錢莊逼賣淫

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▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲女子淪詐騙帳戶，向檢方喊冤自己也是受害者。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

陳姓男子2006年間遭詐騙集團以「中獎要先匯保證金」為由騙走84萬6000元。警方循線查出，錢全落入一名蔡姓女子的帳戶。惟蔡女稱自己也是受害者，不但被地下錢莊搶走重要證件，還被逼到萬華賣淫，基隆地檢署查明後，採信蔡女說詞，日前處分不起訴。

不起訴書指出，陳男當時接獲詐騙電話稱自己中獎，但領取獎金前要先匯款84萬6000元保證金，便照著對方指示，匯至指定帳戶，孰料，他卻遲遲未拿到獎金，一查才驚覺受騙，報警處理。

警方獲報後，循線追查金流方向，發現錢全進了蔡女的帳戶，報請基隆地檢署偵辦。不過，蔡女供稱，她在2006年至2007年間曾欠地下錢莊錢，隨後對方搶走她的存摺、印章及提款卡，她後來雖有辦掛失，但並非一開始就辦理；她提到，因為地下錢莊有派小弟控制她的行動，並逼她到萬華上班賣淫還債，10幾年來都到處躲藏，自己也是受害者。

檢方調查，蔡女於2006年至2007年因於萬華賣淫，前後遭法院開罰、判拘共8次，顯示蔡女說詞並非虛構，另外蔡女辦理掛失帳戶的時間與一般賣帳戶者有別，因此難認有何幫助詐欺之意，以罪嫌不足，處分不起訴。

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