給說法／買賣車輛沒過戶有什麼問題

▲汽機車登記名義人與所有權人不同的情況時，對雙方可能產生麻煩後果，不可不慎。（圖／視覺中國）

根據新聞報導，一名王姓男子把轎車賣出兩年後，竟然收到行政執行署的通知，說他欠繳停車費及罰鍰共逾二十六萬元。一查之下才知道，原來當初賣車時忘記辦理過戶，而買家把車停在收費停車格內又不曾繳費，才導致大量的罰鍰落在自己頭上。賣車沒有過戶還可能會產生什麼問題？

車子是動產卻還要過戶登記？

車輛的買賣屬於《民法》上之行為，而我國《民法》將一個買賣行為區分成「物權行為（處分行為）」和「債權行為（負擔行為）」，這樣的關係我們稱為「物權行為獨立性」。舉例來說，當我們想和飲料店購買一杯珍珠奶茶時，我們除了要和老闆訂立一個購買珍珠奶茶的買賣契約外（口頭上講也成立契約），還必須要有交付珍珠奶茶的物權行為才行。

上面舉的是動產買賣的例子，根據《民法》第761條規定，動產物權之讓與須「交付」才生效力；那如果買賣的是土地、房屋等「不動產」，依《民法》第758條規定，必須要向地政機關完成「移轉登記」才會生效。但是汽車既然屬於動產，又為什麼會說買賣需要過戶登記才有效？

其實並非如此，汽機車既然屬於動產，當然只要雙方合意且有交付就會發生所有權的變更，過戶登記其實只是便利行政機關管理的手段，實際上登記名義人並不等同於所有權人。

車輛沒過戶會有什麼問題？

不過在汽機車登記名義人與所有權人不同的情況時，還是可能會產生一些問題。例如車主想要將車輛賣掉，要辦理過戶時卻發現登記名義還在上一手時，這時如果登記名義人不配合辦理車籍異動就會很麻煩，因為無法順利進行過戶程序，此時就只能向法院提起民事訴訟，確認車輛所有權人，並要求原登記名義人辦理過戶。

或是當登記名義人過世時，車輛會因此被認定為遺產，監理機關便會要求繼承人辦理異動登記，如果超過一年沒有辦理，則會依《道路交通安全規則》第33條規定註銷牌照。

最後，就是如文章開頭所提到的問題，只要開車的人違規，登記名義人就會收到罰單。此時也只能向監理機關申訴，證明當時開車的人不是自己，不然就只能乖乖繳清罰鍰後，再提起民事訴訟向開車的人求償了。

總而言之，雖然依《民法》的規定，過戶登記並非車輛所有權移轉的要件，但沒過戶卻還是可能會對雙方產生許多麻煩的後果，不可不慎。另外，這些情況不單單只出現在車輛買賣時，若是買車後，因各種考量而將車輛登記在其他人的名義下，也可能會發生相同的問題，還請各位車主要注意囉！（本文轉載自法操）

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