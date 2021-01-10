男大生IG遭搭訕邀打工　先匯4千還提供網銀帳密...險淪詐騙共犯

▲刑事局對IG社群軟體邀約打工詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園一名張姓男大生在社群軟體Instagram上收到一名暱稱「學生兼職-寶媽」私訊表示：「完成指定任務就能日進千元」，並強調「在IG協助宣傳工作訊息再送iPhone」一開始張姓學生並不理會該訊息，但覺廣告訊息頗吸引人，認為平時下課在家也是無聊，有心兼職賺錢便回傳訊息，詢問兼職打工賺錢方式。

對方告知張同學，工作內容主要是輸入稿件，如果有意願加入的話，必須先匯款繳納「入職手續費」1,000元，張同學匯入1000元後，出現了一位暱稱「甜甜」傳訊恭喜他入職，並鼓勵他再繳2,300元「押金」和一個1,100元「網域開通費」，就能免去冗長的實習程序，以「正式身分」入職。

對方聲稱這樣做不但薪資更高，還可以馬上接案，並表示正式上班後會補貼張同學6,800元作為獎勵金。張同學匯完3,400元後，開始輸入稿件上傳，但之前承諾的獎勵金與薪資一直沒有下文。

這時另名暱稱「總裁」的人又告知他，因「表現優良」將「晉升」為公司發薪、收款人員，但必須開通網銀用自己銀行帳戶接收並轉匯「員工薪資」工作一段時間，張男家人驚覺小孩行跡怪異，主動向張男詢問，才發現小孩落入詐騙集團圈套並報警求助。張男共計損失新臺幣4,400元。

刑事局表示：詐騙集團常以輕鬆、合法工作待遇吸引民眾，之後再以需繳交手續費、開通費等說詞騙取民眾金錢，慢慢地再要求提供身分證件、銀行帳戶，被害人不但拿不到工資還可能淪為詐騙集團幫兇。請民眾小心防範或撥打165反詐騙諮詢專線查證。



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