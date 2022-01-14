亞太案判賠　王令麟律師：沒掏空！錯誤判決！將提再審

▲亞太案王令麟須賠償，律師認為判決錯誤，將提出再審 。（圖／記者徐文彬攝）

記者董介白、吳銘峯／台北報導

亞太固網對東森集團總裁王令麟求償，最高法院14日判決王令麟須賠償2億元確定。對此，王令麟委任律師謝協昌強調，「沒有賤賣！更沒有掏空！」他指出，高院第一次審理本案時，經過5年的嚴謹審理，曾經判決免賠；但更審法院竟完全不作調查審理，草率認定賤賣而改判，嚴重違反程序正義，更明顯錯誤、偏頗不公，將提出再審。

本案因前力霸集團負責人王又曾掏空亞太固網案，亞太固網（後改為亞太電信）向王又曾等人求償263億餘元，最高法院判決王又曾四房王金世英等12人須連帶賠償263億餘元，但將對東森集團總裁王令麟求償部分，撤銷發回。高院更一審2020年間逆轉改賠2億元，上訴最高法院後，最高法院14日駁回上訴確定。

而一路對本案進行辯護的律師謝協昌，針對本案一一頗析。他指出，王令麟非亞太電信公司的董監事，買方是凱雷集團，所以王令麟並非業務交易的買方或賣方，是否涉及低價賤賣跟他完全無關。另外本案攸關亞太電信公司Cable Modem業務，在進行交易後台北地檢署也介入偵查，最後認定沒有賤賣，因此當時對凱雷集團的唐子明做出不起訴處分；這與高院更一審判賠的根據，完全不同。

律師：開庭9次只查時效，竟不查實體就判決

謝協昌還說，本案更審法院多達9次準備程序庭，都只就時效問題審理，就請求高達2億元有無理由竟然都沒處理，也沒有做任何證據調查，只採取亞太電信公司的片面說詞就做判決，程序顯然違法。另外，更審法院完全未作證據調查，甚至未調閱刑事卷證資料進行審理，竟然就做出不利判決，顯然違反《民事訴訟法》相關規定及最高法院判例意旨；而最高法院竟然維持這樣的違法判決，令人對於司法判決品質感到極度失望。

此外，謝協昌也指出，高等法院首度審理本案時，花費了5年審慎調查，最後判決王令麟免賠；但更審法院卻在沒有任何證據的情況下，完全不進行實體審理，輕率根據刑事有罪判決改判王令麟敗訴，令人不服。

謝協昌最後指出，程序正義為實體正義的基礎，公平審判更是人民對於司法最基本且卑微的請求，本案亞太電信公司提出的實體主張完全沒有提出任何有利證據，所提出的證據又與其主張自相矛盾，高等法院不作實體審理，最高法院竟然完全無視這個現象而駁回上訴，本案判決明顯違反程序正義，偏頗不公，令人深感無奈及痛心，這樣的裁判品質跟司法正義背道而馳，辜負人民關於司法改革的殷切盼望。所以他將協助王令麟提出再審，爭取公平審判的機會，企求司法保障人民合法權益。