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待業男應徵文件快遞！工作1天送包裹　「內容物」讓他淪詐騙共犯

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▲▼應徵文件快遞…他送貨一天被開除　1月後慘吃官司。（圖／東森新聞）

▲應徵文件快遞送貨一天，警方15天後持拘票上門：「你就是車手。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名張姓男子日前在網路人力銀行開放履歷，接到一間公司電話要僱用他當文件外送員，他因為剛好在待業就一口答應對方，不料隔天上班送完第一份文件後，就再也沒有接著公司的任何電話，直到半個月後警方持拘票找上門，他才知道當初送的那一份文件，竟然讓自己成為了詐騙車手。

張男日前向媒體投訴，自己透過網路人力銀行找工作、開放履歷給企業瀏覽，有一天他就接到某公司電話，表示要聘用他當文件外送員，開出日薪500元、每送一件貨物可以再拿500元，每天大約可以接2件至3件案子，他因為剛好在待業中就一口答應對方，不料卻因此捲入詐騙案件。

原來他隔天開始上班後，依照公司在Line指示，趕到一間超商領取一份文件包裹，接著再依照訊息趕到指定捷運站，將文件轉交給一名自稱同公司業務的男子，但送完這一份貨物後，他連薪水都沒有領，公司Line就不再回應，甚至把他封鎖，連電話也直接換掉。

▲▼應徵文件快遞…他送貨一天被開除　1月後慘吃官司。（圖／東森新聞）

▲警方持拘票將張男逮捕，罪名顯示是涉犯詐欺案。（圖／東森新聞）

直到半個月後，警方持拘票上門，指控他涉犯詐欺罪，他才知道當初送的文件，竟然讓自己成為詐騙車手。張男無奈說，「我只是找工作，就莫名其妙變車手，而且還被警察逮捕，手機被扣押」、「我聽到他（警方）說很可怕的話，他說他們在樓上（住處），埋伏半小時到40分鐘，我整個嚇到。」

警方表示，張男幫忙運送的文件包裹，其實就是受害人的存摺及提款卡，因此張男才會被列為詐欺共犯。對於無意間淪為車手、捲入詐欺案，張男站出來就是希望別再有其他的受害者出面，目前案件還在持續偵查釐清，他只希望檢警可以還自己一個清白。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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