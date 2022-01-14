正妹叫計程車「掛滿招魂吊飾」閃紅光嚇死：還放鬼片…驚悚畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

不少民眾為了節省時間都會乘坐的士代步。杭州一名閆姓女子日前在網上平台叫車，卻在上車後發現車內掛滿許多鈴鐺、佛珠等詭異的招魂吊飾，司機甚至在車上播放鬼片，車內時不時傳來緊張的配樂與女性尖叫，讓她當場嚇歪。

據《極目新聞》報導，閆女表示，1月8日晚8時許，她上了一輛多元計程車，上車後一直在看手機，突然聽到駕駛座傳來駭人的音效，還有女人的尖叫聲，發現是司機在看鬼片，「當時前車的紅色尾燈照進車裡，看上去挺嚇人的。」

閆女說，她平時膽子不小，不過當時車內環境確實嚇人，於是她錄下影片，並請求司機暫停播放。由於剩餘行程不遠，她選擇了繼續乘車。

事發時的影片顯示，司機右前方的電子屏幕正播放著鬼片，還在車內掛著一串紅色小燈，前座與後座間還有蕾絲窗簾，而窗邊與後方則吊掛著不少詭異飾品，包括風鈴、佛珠、國內結、布偶等等。

不過，閆女說，她上車時感覺車內很正常，吊飾也並不讓人害怕，只是播放鬼片才覺得駭人。閆女表示，她不打算投訴司機，只希望司機們為安全著想，避免邊開車邊看電影。

影片在路上曝光後，立刻登上微博熱搜，不少人留言直呼「沈浸式體驗恐怖」、「這是通往回家的路嗎」、「車上的裝飾掛件才是代入感極強」、「我的關注點是，聽鬼故事就罷了，車裡為什麼掛叮叮噹噹的裝飾，還有小房子。不會是什麼恐怖深度愛好者吧」。