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台南防疫計程車增到100輛　黃偉哲視察防疫作為

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際Omicron變異株疫情升溫，國內也出現桃園機場群聚事件，台南市防疫計程車從10輛提升至100輛，目前已有65輛上線，黃偉哲市長指出，市府嚴格要求防疫計程車不得載送一般客人，也呼籲一般民眾，上車前認清標誌，不要貪圖方便而成為防疫破口。

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市提供防疫計程車充足防疫配備，包含口罩、手套、隔離衣、面罩、消毒漂白水、車內前後座間裝設透明隔簾等，並要求司機落實穿戴，保護運匠本身也讓乘客更安心。

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫專車清消作業包含在司機出車前、乘客下車後、回車場等的清消作業有一致規範，清消重點針對旅客經常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處噴灑擦拭等。防疫專車載運對象方面，是以包車專屬防疫專車方式運作，僅載送檢疫、隔離對象，另外，駕駛人也均完成2劑疫苗，積極防疫措施守護返台民眾第一道防線。

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，衛生局、交通局將加強稽查督導防疫車隊，落實各項防疫措施，確保旅客安全。查核防疫計程車作業，包括防疫車輛駕駛人執勤全程戴口罩、開窗保持車內空氣流通、完成每趟任務的清消作業等，且要求車隊加強自主管理，確實掌握駕駛人身心健康，減少感染風險。

▲台南市長黃哲視察防疫計程車各項防疫作為，並計司機們積極配合防疫措施，守護返台民眾的第一道防線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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