搭3段計程車設斷點、機車噴漆…搶匪忙翻卻被稱「史上最悲情」

▲男子費盡心思搶銀行，卻分文未得，還遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南宋姓男子因缺錢花用，2016年底打算搶銀行。他先偷來機車車牌，再開租來的小貨車到高雄租機車，回台南後再把偷來的贓車牌掛到租來的機車上，還把租來機車與安全帽，以噴漆噴成鐵灰色；甚至還搭3段計程車去取作案機車，企圖設下追緝斷點。結果動手時，卻因行員機警，他分文未得。一二審均將他判刑5年，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。宋男為搶銀行費盡心機，最後分文未得還要入監服刑，堪稱「史上最悲情」。

判決指出，宋男在2016年10月至12月間因信用卡款項未繳，相繼遭多家銀行強制停卡，缺錢花用，最後決定搶銀行。他在當年12月19日中午前，先在台南市某處拔走張姓車主所有的機車車牌1面。

另外他也籌措作案機車，先在當年月18日下午1點多，到台南市某租車行租下1輛小貨車，並開小貨車到高雄市某租車行，租用1輛白、棕色的機車。宋男把機車放到小貨車後車斗，並以帆布覆蓋，當晚開小貨車回台南，把機車載到安南區義吉街附近草叢藏放。

第二天一早，宋男從台南住處離開，先搭攔下一輛計程車到安平區，走到安平運河旁的變電箱後方換穿另套衣褲，並把換下來的衣物丟入運河內。中午12點左右，他再搭另一部計程車到北區和緯路、海安路口下車；沒多久，又攔下另一部計程車，到安南區義吉街的草叢，先將機車、安全帽包膜，並以兩罐鐵灰色噴漆，把白、淺棕機車與白色安全帽都噴成鐵灰色外觀，並掛上先前偷來的贓車牌。

下午2點多，他騎著作案機車永康區1家銀行，他持1把手槍與1支西瓜刀指著銀行保全員，再跑進銀行櫃檯，雙手平舉手槍與西瓜刀，對銀行內部人員與民眾大叫「把手舉起來！」沒想到保全員機警按下警鈴，銀行經理也敲桌吶喊。宋男自知難以得手，趕緊逃逸；回到安平區後，他將機車安全帽復原，並若無其事地返還機車、貨車。但警方鍥而不捨，將他逮捕到案。一二審均以「加重強盜未遂」、「竊盜」等罪，將他判刑5年，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。