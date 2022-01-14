「證明我很強」！80歲翁看完片天天找嫩妻演練　她婦科找上門崩潰





▲女子因年近80歲老公天天要，導致她長年受到婦科困擾，相當崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市一名年近80的周姓老翁熱愛看A片，甚至還有個LINE群組專門傳A片，且每每看完就急於找小他20歲的嫩妻來一發，誇張頻率幾乎是天天要，讓周妻相當吃不消，甚至還因此受到婦科疾病所困擾。不僅如此，周男還會把A片分享給2人的子女，也讓子女相當困擾，忍不住向周妻抱怨。周妻事後決定大義滅親，對群組內的成員提告妨害風化，另周男傳A片給子女的部分，周妻也一併提告。

檢方調查，周男幾年前與妻子再婚，並收養國外的2名小孩，而他雖年歲近百，精力卻仍相當旺盛，幾乎天天要，讓妻子相當吃不消。

直到某天，周妻發現周男會有如此的性致全來自於A片，還有個專門傳A片的LINE群組，且他幾乎天天看，看完就急著找她演練，導致她罹患尿道炎，且反覆發作，而會陰甚至還有蜂窩性組織炎，痛苦不堪。不僅如此，周男還不忘跟子女分享影片，也讓子女相當困擾，忍不住跟周妻抱怨，請爸爸不要再傳。

起初，周妻先以口頭規勸周男，但周男不以為意，還反傳色情圖片給她，大言不慚的說，「男人都是這樣」，讓周妻相當傻眼，決定大義滅親，委託律師對LINE群組內的成員提告，另周男傳色情照片給她以及傳A片給子女的部分，周妻也一並提告妨害風化。

對此，周男辯稱，會這樣是因為自己過去曾罹患攝護腺癌，而近年又娶了嫩妻，他為了向好友們證明自己活得很好，「性能力還很強，所以才會傳A片報平安」。至於傳A片給子女的部分，他則矢口否認。

檢方偵查期間，周男與妻子達成和解，周妻也決定撤告，且整個偵查期間，2人的子女因在國外唸書工作也都未到案說明，全案也只有周妻一人指述，檢方認為，周男傳A片給子女的部分事證不足，予以不起訴處分。

另外，LINE群組的部分，檢方查出群組內的5名成員身分，平均年齡也大約7、80為，而所傳的A片內容也沒有性虐待、性暴力、人獸交等猥褻物品，屬於性的言論自由，不構成散布猥褻物，最終也以不起訴處分。