快訊／台灣拒菸聯盟發信全體立委　7大理由要求雙禁電子煙、加熱菸

▲加熱菸。（圖／pixabay）

記者楊蕓／台北報導

延宕多時的《菸害防制法》修正草案，昨（13）日在行政院會中通過，將送立院審議。此次修正重點包括購菸年齡提高至20歲、菸品警圖面積擴大至85%、禁止加味菸、擴大禁菸場所、加重違法菸品廣告促銷的罰則等。不過，政府擬「禁止電子煙，開放加熱菸」，引發民間團體批評。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗受訪時表示，2016年政府以行政命令「雙禁」新興菸品，如今政府卻轉彎，選擇「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」，等於棄械投降。她強調，此次修法中，包括購菸年齡提高、菸品警圖面積擴大、禁止加味菸等方向都表達肯定，但不應在新興菸品的管制上退而求其次。



「台灣的健康不能做半套！」林清麗說，「台灣拒菸聯盟」將去信給全體立委，表達應「雙禁」電子煙、加熱菸的訴求，盼下會期修法過程中，朝野黨團可以重視民間的聲音，並進行溝通協商。

台灣拒菸聯盟主張「禁止電子煙、不應開放加熱菸」的7大理由：

1.電子煙、加熱菸都是菸商推銷「尼古丁成癮」的新武器

半世紀以來全球反菸團體都為「終結紙菸」而努力，當逐步展現成效時，菸商接連推出新型菸品-電子煙及加熱菸，以挽救日益衰退的菸品市場，更積極擴展下一代對尼古丁的成癮。美國與日韓等這些「開放成年人選擇、禁止青少年使用」的國家都已證實失敗。

2.電子煙、加熱菸一樣都有害

2018年歐盟資料指出在市售電子煙中發現41種有毒化學物質，2021年澳洲研究更從市售電子煙發現164種有毒物質物質。2018年菸商公布自家加熱菸含有58種有毒化學物質，2020年研究再發現加熱菸氣霧中含有丁二酮、乙醯丙酮共62種有毒物質！

3.WHO：可以依國家法律禁止使用加熱菸

衛福部稱「加熱菸屬於菸草產品，應可合法使用」，這是誤導WHO菸草控制框架公約的涵義。公約雖然將加熱菸歸類於菸草產品，但主張可以依國家法律禁止使用。事實上加熱菸含有特殊添加物，並非天然菸草，不應歸類於一般菸草產品。

4.WHO：新型菸品有害且無法幫助戒菸

WHO 2021年報告指出：(1)電子煙、加熱菸不安全(2)電子煙、加熱菸對健康都有害(3)二手煙（菸）雖然沒有紙菸的濃郁味道，但仍不安全(4)尚無充分證據證明電子煙、加熱菸可幫助戒菸。

5.應以「健康及不吸菸」角度評斷，而非菸商力推的「減害」

美國國家科學工程與醫學研究院報告發現，原本不吸菸的青少年使用電子煙後，未來吸菸的機率提高6倍；日本開放納管加熱菸後，15-19歲青少年加熱菸使用率4年增加8倍；2017年韓國開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用。

6.一開一禁恐為菸商開後門

電子煙與加熱菸的行銷通路幾乎一致，根本難防掛羊頭賣狗肉的行徑，全球第一大菸草公司菲利普莫里斯（PMI）就已與韓國最大菸草公司合力推出「加熱菸＋電子煙」的混合型新型菸品，以符合「一開(加熱菸)一禁(電子煙)」的政策。

7.民主國家應避免落入人為管制

民主國家講求法制，過去就是因為無法律明文規範，僅以主管機關的「函釋」雙禁，結果造成每年數千件違法案件層出不窮難以取締，現在若又只以主管機關的「辦法」來企圖管制加熱菸，恐生爭議。



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