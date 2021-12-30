新北家長志工教育成長協會赴政院陳情　「速修菸防法、蘇揆勿跳票」

▲民眾向行政院陳情，速修菸害防治法。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市家長志工教育成長協會30日上午赴政院舉牌抗議，認為如果真要打造一個無菸之島，行政院長蘇貞昌應該直接宣布全面禁售紙菸；協會揚言，婦幼團體將每天繞行行政院希望蘇貞昌院長能夠重視全民健康。最後政院由參議賈裕昌出面接受陳情人遞交的陳情信。

協會理事長何若萍在給蘇院長的陳情信指出，2021年10月，院長曾允諾「要在今年底把新版菸害防制法送到立法院」，最新民調也顯示，有86.7%民眾表達認同台灣需要一部與時俱進的菸害防制法，從源頭開始保護不吸菸者，這個民生法案在行政院躺好久了，離年底只剩最後倒數，不知道蘇院長還記得嗎？會不會跳票呢？

何若萍表示，如何使吸菸不影響他人、如何保護青少年遠離菸害、降低青少年吸菸率，一直是新北市家長志工教育成長協會關注的焦點，協會成員都是為人妻為人母，最不希望見到家人受到菸害；如果政府決心解決菸害，不如一次到位，像紐西蘭一樣打造「全島無菸」的環境，院長直接宣布全面禁售紙菸。

現場的家長也表示，台灣目前吸菸人口約有346萬人，成年男性與女性的吸菸率分別約32.7%及 4.3%，推估每年超過1萬7500人死於吸紙菸的相關疾病，平均每25分鐘就有1人因為抽紙菸而失去生命，對國家整體醫療支出、經濟及社會成本的耗損更是無法估算。

根據科學研究數據，一支紙菸含有7000多種化學物質，包括250種危害物質與93種致癌物，其影響可謂無一處不傷害。如真要打造一個無菸之島，就該從全面禁售紙菸。退萬步言，蘇院長至少應該信守承諾，儘速將14年未修的菸防法修正案送進立法院審查。

林若萍說，該協會向蘇院長陳情，表達對菸害防制法儘速修正的殷殷期盼，並期待與政府一同努力，促使台灣的菸害防制法能加速修正迎頭趕上，使台灣重新成為最具有進步價值的菸害防制國度。