快訊／南韓軍方：北韓稍早向東方發射「不明飛行物」

▲金正恩11日在專車上用望遠鏡觀看、親自指導極超音速飛彈試射（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

根據韓媒《韓聯社》、《News1》最新消息，南韓聯合參謀本部於今（14）2時47分（台灣時間下午1時47分）向國防部出入記者發送簡訊，表示繼1月5日、11日試射極超音速飛彈後，北韓（朝鮮）稍早又朝東方發射1枚疑似是彈道飛彈的不明飛行物，目前南韓軍方正針對飛彈飛行高度、射程、發射地點、飛彈種類等進行分析。

報導分析，通常依照過往慣例，若北韓試射的飛行物是彈道飛彈以上等級，南韓軍方就會隨即對外公告北韓試射消息，因此此次試射的飛彈，不排除是彈道飛彈以上等級，一旦屬實，則是北韓進入今年1月以後第3度進行彈道飛彈級以上的試射。

日媒《NHK》也引述日本海上保安廳於下午2時55分（台灣時間下午1時55分）的說法，表示北韓試射疑似為彈道飛彈的飛行物。

據悉，美國針對北韓連日來的試射擬採取更強力度的制裁措施，同時向聯合國安理會報告，對此北韓外務省14日上午以發言人的名義發表談話，表示若美國若持續採取對決姿態，則未來將以更強烈的手段回應。

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