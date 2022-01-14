他「雙腿夾獵槍」爆頭自盡　詭異陳屍深山　嚇壞賞夜景女

▲鏡山因夜景聞名，因此經常有旅客深夜到訪。（圖／国土交通省 九州地方整備局）



記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣唐津市一處名為「鏡山」的深山14日凌晨發現一具男屍，死者頭部出血倒臥在地上，被前來賞夜景的女性遊客們發現。警方接獲通報後隨即趕往現場，並在屍體旁尋獲一把獵槍，同時在附近發現一輛疑似是死者的座車，由於車內並沒有遭人洗劫的跡象，因此初步判斷為自殺。

根據《福岡放送》報導，日本一群女性14日凌晨1時一同開車到佐賀縣唐津市鏡山賞夜景，然而一行人剛下車，就在附近發現一名男子滿頭是血的倒臥在地，嚇得她們連忙報警。警方接獲通報後隨即趕往現場，並在現場確認男子已經死亡。

死者目測約20歲至30歲，身高170公分，為中等身材，衣服沒有撕扯的痕跡，現場也沒有打鬥跡象，初步排除為他殺。警方發現，死者用雙腿夾住一把獵槍，死狀詭異。警方隨後也在附近發現一輛疑似是死者開的車，車牌號碼來自中部地區，車上也沒有可疑的翻動痕跡。

警方認為，男子用獵槍自殺的可能性極高，不過由於目前尚未確定男子的身分，還須待進一步調查才能釐清。除此之外，警方也將深入調查該把獵槍的主人是否是死者，還是另有其人。

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