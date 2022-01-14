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莊瑞雄「魔鬼說」引眾怒　周春米市場預測價格大漲25元領先

▲▼屏東縣長候選人的市場價格預測。（圖／翻攝自未來事件交易所）

▲屏東縣長候選人莊瑞雄的市場價格預測下跌10元。（圖／翻攝自未來事件交易所）

政治中心／綜合報導

屏東縣長潘孟安任期屆滿，有意接棒的黨籍立委周春米、莊瑞雄分別在屏東與台北舉辦大型記者會，宣布投入黨內初選，鍾佳濱也持續勤走基層，盼獲得鄉親支持。惟近來莊瑞雄一席周春米「與魔鬼共舞」的說法引發屏東輿論議論，也讓選情再次產生變化。根據未來事件交易所發布的「2022屏東縣長當選人預測」市場價格顯示，周春米的預測價格上漲$25、以$51領先莊瑞雄$48。

屏東縣長民進黨內初選競爭越趨激烈，尤以立委周春米、莊瑞雄言語交鋒受到政壇關注。莊瑞雄日前批評，周春米「與魔鬼共舞」，更暗中喊話潘孟安「手握權力要節制」，引發屏東政壇譁然。多位民進黨及屏東縣議員更大動作召開記者會，要莊瑞雄向屏東鄉親道歉。莊的發言也造成選情再次產生變化。

▲▼屏東縣長候選人的市場價格預測。（圖／翻攝自未來事件交易所）

▲屏東縣長候選人周春米的市場價格預測上漲25元。（圖／翻攝自未來事件交易所）

根據未來事件交易所發布的「2022屏東縣長當選人預測」市場價格顯示，至截稿爲止，周春米的預測價格上漲$25，以$51領先莊瑞雄，莊瑞雄預測價格則下滑$10，以$48落後。

在魔鬼說之後，基層支持者和屏東百工百業憤怒沸騰，紛紛向民進黨籍以及無黨籍議員表達心聲，希望能夠要求莊瑞雄為失言向屏東人道歉，更要真正在屏東不分黨派服務選民，而不是交換成不分區立委後找不到人。在地議員羅平道更痛批，「沒有人欠莊瑞雄的，也沒有人有義務要挺莊瑞雄，過去這些支持小英總統和莊瑞雄無黨無派的人士，卻被莊瑞雄用不堪的言詞辱罵，他擔任莊兩屆後援會競選總幹事，但是莊當選後，卻從來沒有踏進過他的服務處大門一步。」

▲▼屏東縣長候選人的市場價格預測。（圖／翻攝自未來事件交易所）

▲屏東縣長候選人的市場價格預測。（圖／翻攝自未來事件交易所）

預測市場的波動，或許也反映選情加溫，任何風吹草動都可能影響市場價格。莊瑞雄的魔鬼說，無疑投下選情的震撼彈，但可能卻是傷敵300，自損1000的七傷拳。

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