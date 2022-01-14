福袋話題夯！全聯抽2台保時捷＋1台賓士買氣爆棚　網友再讚：只看1點「被收服」

▲福袋大戰開打！「熊福利」的全聯福利中心今年除了祭出3台名車可抽，首創「PXGo!全聯線上購」買福袋，更是擊中不少人的心。（圖／全聯福利中心提供）

消費中心／綜合報導

隨著農曆新年的腳步愈來愈近，福袋大戰也進入到白熱化階段！不過超商加上量販，就有多達7、8家可選，更別提今年許多通路也祭出不同規格的福袋，想抽名車等超值好禮，也得先衡量自己的荷包和CP值高不高！其中，全聯首創「免出門，在家買福袋抽賓士」活動，更是一秒收服網友，直呼「今年的福袋扣打就給全聯了！」

往年買福袋，看中的就是在吃吃喝喝之際還能圓一個名車夢，就算排隊搶購有點麻煩，但還是讓人有動力抽起來。然而隨著疫情讓生活型態改變，網友消費習慣也愈來愈實際，除了CP值也重視實用性，因此不少人表示今年會朝「量販福袋」下手，其中又以全聯抽「2台保時捷＋1台賓士」的討論度節節升高，「至少福袋裡不是只有飲料零食，希望還有衛生紙、口罩或廚房衛浴用品等東西」、「我媽已經看好柳宗理鍋要抽了！」

有趣的是，全聯今年除了實體門市、3種規格的福袋，更首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，只要在大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」，動動手指就能搶購9,999個福袋，再把A-Class等級的Mercedes-Benz A180開回家，完全是「後疫時代」的懶人福音，預計也將帶動一波線上購會員新註冊數和APP下載量。

●全聯福利中心

▲全聯今年升級再進化，首度結合線上線下推出各別的虎年限量福袋，福袋數量為歷年來最多，頭獎共3台車子加起來市值將近900萬，全部獎項價值加起來更超過1,200萬，創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄，中獎機率超高！（圖／全聯福利中心提供）

全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門在家上「PXGo!全聯線上購」動動手指搶購9,999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，如「德國dalli旋風洗衣膠囊26.5gx12入」、「花王Biore抗菌洗手慕絲280ml」、「生活良好動物餅乾100g」等，以及小時達專屬春聯與折價券，總價值超過千元，9,999個福袋抽13個大獎，每個獎項市價都破萬元。除了有機會把「Mercedes-Benz A180」開回家，超值大獎還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」。

今年實體門市則推出超過13萬個福袋，預計發行31萬組抽獎序號，且主打不論購買哪款福袋，都有機會抽「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，包含World Gym 3個月單點運動會籍3個月、漢堡王小華堡50顆兌換券、蝦皮購物1,500元購物金等，實體門市總獎項數高達312個，獎項總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶，共有200元「福利熊虎年生肖福袋」、1,400元「Ed Hardy福箱」和1,600元「柳宗理福鍋」3種規格。

●家樂福

▲家樂福新春福袋最大獎抽「台積電股票購買金」，話題性也十足。（圖／家樂福提供）

家樂福將於大年初一（2/1）早上10點於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，不限會員皆可購買，每份售價198元，每人限購一份，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡1張，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受矚目的大獎即是首開通路先例的「股票金」，由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票1張現金獎、(2884)玉山金股票3張現金獎，各抽1名。「手氣旺」區有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

此外，家樂福線上購物也會提前1/24於11:00開放搶購線上福袋（售價288元），無宅配服務，僅限到店取件，取貨時間為2/2~2/6，購買即加贈一組折扣碼(2/9以簡訊發送至購買者手機)，只要在線上購物結帳時輸入贈送折扣碼，指定商品單筆滿588元現折168元（全館近九成商品適用，折扣碼有效至2022/3/31止，每帳號限購1份）。

●愛買量販

▲愛買量販推出「虎年刮刮卡」，滿足喜愛「自己刮出好運」獨特手感與刺激趣味的消費者。（圖／愛買提供）

愛買今年推出「福來運轉刮刮卡」，要讓消費者試試手氣、刮出好運！今年愛買準備總價千萬好禮大放送，最大獎是「台灣銀行999.9金鑽條塊壹臺兩」，也有機會刮到iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等。

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