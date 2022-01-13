台中百貨福袋開搶　廣三攜手大霹靂、新光祭頭獎48萬鑽戒

▲台中百貨福袋開搶，新光祭頭獎48萬鑽戒。（圖／記者游瓊華攝）



記者 游瓊華／台中報導

百貨春節重頭戲就是福袋抽獎，台中百貨業福袋近日陸續開搶。頭獎最高獎額的是新光三越48萬元的鉑金鑽石戒指，福袋20日於APP線上開搶，限量500袋。同在20日預購的還有台中大遠百福袋，最大獎是16.8萬商品券；另外廣三SOGO百貨則與大霹靂聯手推出限量300袋的福袋，1月22日開搶。

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▲台中百貨福袋開搶，廣三攜手大霹靂推限量300份福袋。（圖／業者提供）



廣三SOGO表示，館內有中部大霹靂唯一直營店，今年將與大霹靂聯手，全台獨家聯名推出虎年福袋，今年福袋主題為「虎虎生風福運轉」，福袋裡除了超值好物外，還加碼抽出豪華大獎、WiFi滾筒洗衣機以及電動車等，1月22日起持SmartCard或憑廣三SOGO百貨APP行動條碼，扣點數60點加上1680元就可以購買福袋兌換憑證，限量300份。2月1日大年初一，下午1時30分起整隊，2時開始領福袋及抽大獎。

新光三越台中店20日上午10時於新光三越APP線上預購開搶新春福袋，需扣skm points50點，即可以skm pay支付1000元搶先預購價值超過4000元的福袋，限量500袋。新光三越台中店表示，今年新春福袋每袋價值超過4000元、總獎值近300萬元，購買福袋即有機會抽中一克拉鉑金鑽戒、智慧電動單車。