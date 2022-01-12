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超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家有超可愛跳跳虎行李箱福袋，除了糖果零食之外，還有筆記本、紅包袋等。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

快買來試試手氣！全家在去年底搶先推出的虎年福袋，至今已賣出超過75萬袋，而今日全家也宣布開賣第二波福袋，超萌跳跳虎變成行李箱福袋，還有布丁狗和美樂蒂福袋箱，最大獎要送2台保時捷，而7-11也於即日起推出限量3大卡通開運金喜福袋，共有13款，最大獎要送出2台瑪莎拉蒂。

全家即日起祭出第二波福袋，特別與跳跳虎、三麗鷗與武德宮合作，超可愛的跳跳虎直接變身兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬個、售價399元，還有超商首見的硬殼手提箱款式，限量1萬組、售價699元；三麗鷗家族的美樂蒂和布丁狗也一起來拜年，置物箱的設計還可以折疊收納，可愛又實用，每款各限量2萬組、售價399元。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲跳跳虎保冷袋有2款設計，裡頭皆有限定筆記本、紅包袋、零食、飲料、抽獎券等商品。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲三麗鷗迷絕對不能錯過布丁狗、美樂蒂置物箱福袋。

全家也與武德宮獨家聯名推出福袋，隨袋附贈虎爺造型零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組、售價399元。以上4款最重要的就是袋內的抽獎券，今年最大頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲武德宮福袋有超萌虎爺零錢包、春聯和紅包袋。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾可要把握機會試手氣了。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼授權卡通福袋有迪士尼、蠟筆小新或角落生物等周邊；PQI也有5種福袋組合。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲野獸國福袋只有1.2萬包。

另外還有與授權卡通、PQI、野獸國推出的3款限量主題福袋，其中可愛授權小物福袋請出迪士尼、蠟筆小新、角落生物等明星肖像製成生活小物，共有7款組合，限量1.5萬包、售價499元；PQI則是有5種組合，售價499元、限量8500包；野獸國福袋每包售價588元，限量1.2萬包，大獎有價值約18萬的109公分史迪奇公仔、以及價值約39萬的215公分鋼鐵人馬克85模型。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11本次新春福袋售價為299～1599元不等，1/12起開賣。（圖／記者周姈姈攝）

7-11即日起攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣卡通推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，福袋內容包括全新開發限量限定周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合、抽獎券。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼499元福袋也有4款，有米奇和角落小夥伴圖樣。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

本次還特別規劃「雙重抽」活動，只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

提醒民眾，299元和499元福袋於即日起在門市限量開賣；1299元及1599元福袋即日起於OPEN POINT APP限量販售。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲1299元福袋有3款，除了有鍋具之外，還有筆記本、紅包袋。（圖／7-11提供）

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