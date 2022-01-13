　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商＆量販「新年福袋」一次看！最便宜198元　爽抽台積電股票現金獎

▲迎接新年到，4大超商應景推出一系列新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈、蕭筠、林育綾／台北報導

迎接農曆新年到來，超商、量販賣場推出「新年福袋」應景，其中最便宜198元就能入手，家樂福更是首開先例送台積電股票現金獎以及玉山金股票現金獎，另外，7-11也要送2台瑪莎拉蒂，全家的最大頭獎、貳獎要抽出各1台保時捷，民眾可要把握機會試手氣了。

量販

●全聯福利中心

▲▼全聯2022虎年新春福袋。（圖／業者提供）

▲全聯今年首創免出門線上搶「福虎生豐限量福袋」，限量9999個抽百萬賓士。（圖／全聯提供）

全聯今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一上午10時起使用「PXGo!全聯線上購」，不必出門就能搶購，限量9999份，內含10樣好物，最大獎祭出價值155萬賓士「Mercedes-Benz A180」，還有2台「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」、2台「Apple iPhone13 pro 128G」、3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」、5名「全聯福利點100,000點」等豐富獎項。

而全聯實體門市則推出13萬個福袋，共有三種規格，分別為200元的「福利熊虎年生肖福袋」（1次抽獎機會）、1400元的「Ed Hardy福箱」（7次抽獎機會）及1600元的「柳宗理福鍋」（8次抽獎機會），都有機會抽中價值369萬「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」2台保時捷夢幻名車，以及各31名「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R) 」與「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」，還有8家廠商各31名的特別獎項，實體門市總獎項數高達312個，總價值超過上千萬，大年初一早上9點準時開搶。

●家樂福

▲▼家樂福搶攻年貨商機，也推出新春福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福首開通路先例，新春福袋最大獎抽「台積電股票購買金」。（圖／家樂福提供）

家樂福即將在農曆新年大年初一（2/1）上午10:00於全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，不限會員都可購買，每人限購一份。量販店每店限量100份，而超市每店限量30份，每份售價198元，內容物進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

購買福袋者，即可獲得「福虎生風 虎哩送」刮刮卡1張，由收銀人員結帳時提供顧客，每個福袋僅能拿1張刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎。

其中最受期待的大獎，有別於以往送車和家電，而是首開通路先例送「股票金」，將由家樂福提供中獎者所刮中對應股票市價的購買金額，包括(2330)台積電股票1張現金獎、(2884)玉山金股票3張現金獎，各抽1名。而「手氣旺」區還有許多飯店、度假村住宿券與自由行獎項，「運氣旺」區也有超值好禮。

另外為了讓消費者提前免排隊搶福袋，家樂福線上購物提前1/24於11:00開放搶購，活動至1/26，數量以網站公告為限。線上福袋售價288元，無宅配服務，僅限到店取件，取貨時間為2/2~2/6，購買即加贈一組折扣碼(2/9以簡訊發送至購買者手機)，只要在線上購物結帳時輸入贈送折扣碼，指定商品單筆滿588元現折168元（全館近九成商品適用，折扣碼有效至2022/3/31止，每帳號限購1份）。

●愛買量販

▲愛買推虎年刮刮卡 。（圖／愛買提供）

愛買「福來運轉刮刮卡」開賣！今年準備了千萬好禮大放送，最大獎有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等，加碼買5張以上登錄發票再抽金幣，除先刮再抽之外，每張刮刮卡還有機會獲得「億萬票房電影免費看」、「pizza買1送5」、「炸雞桶套餐65折」、「咖啡買1送1」等4大吃喝享樂優惠券任一，每張售價100元，全台限量8萬張，即日起至2/6正式開刮。

4大超商

●7-11

7-11即日起攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大人氣卡通推出「限量3大卡通開運金喜福袋」，本次祭出高達13款，售價299元～1599元不等，總量超過40萬組，福袋內容包括全新開發限量限定周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合、抽獎券。

本次還特別規劃「雙重抽」活動，只要購買499元、1299元或1599元福袋，活動期間內完成序號登錄序號，即可領取加贈序號，買1299元、1599元最高可達6次抽獎機會，最大獎將送出2台價值388萬元的Maserati New Levante GT全新高效混能跑旅，另還有金條、刷卡金等，總價值超過800萬元的大獎。

提醒民眾，299元和499元福袋於門市限量開賣；1299元及1599元福袋則是於OPEN POINT APP限量販售。

▲▼7-11 2022開運福袋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11本次新春福袋售價為299～1599元不等，1/12起開賣。（圖／記者周姈姈攝）

●全家

全家首波推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，隨袋不僅附贈多款零食、餅乾、飲料等價值超過價200元的商品，還有隨機加碼送的人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等。第二波福袋特別與跳跳虎、三麗鷗與武德宮合作，超可愛的跳跳虎直接變身兼具收納、保冷的福袋樣式，共2款，每款各限量2萬個、售價399元，還有超商首見的硬殼手提箱款式，限量1萬組、售價699元；三麗鷗家族的美樂蒂和布丁狗也一起來拜年，置物箱的設計還可以折疊收納，可愛又實用，每款各限量2萬組、售價399元。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家有超可愛跳跳虎行李箱福袋，除了糖果零食之外，還有筆記本、紅包袋等。（圖／記者周姈姈攝）

全家也與武德宮獨家聯名推出福袋，隨袋附贈虎爺造型零錢包、小春聯及紅包袋，限量1萬組、售價399元。以上4款最重要的就是袋內的抽獎券，今年最大頭獎要送市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮。

▲▼全家第二波福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲武德宮福袋有超萌虎爺零錢包、春聯和紅包袋。（圖／記者周姈姈攝）

另外還有與授權卡通、PQI、野獸國推出的3款限量主題福袋，其中可愛授權小物福袋請出迪士尼、蠟筆小新、角落生物等明星肖像製成生活小物，共有7款組合，限量1.5萬包、售價499元；PQI則是有5種組合，售價499元、限量8500包；野獸國福袋每包售價588元，限量1.2萬包，大獎有價值約18萬的109公分史迪奇公仔、以及價值約39萬的215公分鋼鐵人馬克85模型。

●萊爾富

萊爾富即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品、抽獎券乙張。商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品，最高組合有機會獲得高達287元商品，以及每張抽獎券內享有三重中獎機會。

▲萊爾富「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，「發財卡」則是限量20萬個。（圖／萊爾富提供）

抽獎券的三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

萊爾富還有「發財卡」，同樣每包售價200元，全台限量20萬包，售完為止。萊爾富表示，雖然發財卡的體積更瘦身，但獎品有高達600種商品組合，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可隨時兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，另外還有50元萊爾富購物金。

●OK mart

OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋即日起開賣，全台限量10萬個。

 ▲OK mart虎年百元福袋最大獎送出1克拉鑽戒。（圖／OK mart提供）

ET快訊
快訊／孫生媽不認偷輪椅婦　法院判決出爐
陶晶瑩新店麵又被說沒熟！　「他試吃整碗」找到主因了
快訊／李眉蓁假論文案　檢方依違反著作權起訴
北投明德郵局現確診者足跡　11人採檢出爐
快訊／銀行員有新竹足跡！餐廳停業清消　擴大匡列352人
《水行俠》傑森摩莫亞閃電宣布離婚！　突斷開大12歲老婆
北市2護理師染疫　患者「把病房當飯店」擅自關抽風設備
快訊／F-16V飛官搜救第三天　村民尋獲「疑似人腿骨」
桃園雅房「1格月租3500」！他見房間氣炸：台灣房東無極限
銀行累計爆14例　行員曝1恐怖狀況「民眾一定要脫口罩」
快訊／政院拍板嚴禁「電子煙、加味菸」！　購菸年齡提高到20歲
F-16V墜機點有2公尺大洞！　漁民：應已解體插進淺灘

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

4大速食店「買1送1」！麥當勞優惠碼、頂呱呱隱藏折價券一次看

超商＆量販「新年福袋」一次看！最便宜198元　爽抽台積電股票現金獎

年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

超商首創「數位紅包」！免費拿限量購物金　還有3款宮廟發財卡

買越多省越多！7-11「5大咖啡飲品」買10送5　星巴克買1送1只有3天

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

全台只有1萬份！超狂「1公尺比薩盒」開賣了　爽嗑10款人氣美食

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機輪胎、本體　飛行員仍下落不明

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

4大速食店「買1送1」！麥當勞優惠碼、頂呱呱隱藏折價券一次看

超商＆量販「新年福袋」一次看！最便宜198元　爽抽台積電股票現金獎

年前掃除想到就累？三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財　清新迎好年

頭皮亮紅燈！家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮！網友：洗一天撐兩天！

超商首創「數位紅包」！免費拿限量購物金　還有3款宮廟發財卡

買越多省越多！7-11「5大咖啡飲品」買10送5　星巴克買1送1只有3天

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

全台只有1萬份！超狂「1公尺比薩盒」開賣了　爽嗑10款人氣美食

蕾宏之戰嚇哭3孩！華航空姐離婚...法官「給8歲兒千字信」感人瘋傳

港警：民調顯示近8成港人對警方「充滿信心」

1天接10通「甜美妹子」推銷電話　氣到想摔手機！網猜2原因曝解方

必吃「8大超強營養素」不怕Omicron！營養師激推菜單一圖看懂

實聯制被批沒用！他秒舉「1實例」狠打臉：都陸續收到通知了

杜絕酒駕　屏檢：5年內3犯、累4犯以上判刑不准易科罰金

差點變成麻油雞！　2隻金雞「天冷遭棄路邊」瘦弱無力飛幸運獲救

連生7孩！雲林窮夫妻生小孩賣出　還以100萬元「預售」小孩

屏縣推春節書寶箱　「虎」你擁抱書香過好年

王力宏「腳邊一大包」露出一截藍色！網瘋猜大手筆：我同情了

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

消費熱門新聞

限時5天！超商5大咖啡飲品買10送5

6寶媽送禮激推超萌聯名葉黃素凍

超商最新9款福袋來了！內容物大公開

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

超商＆量販「新年福袋」一次看

家樂福掀「訂製去屑洗髮精」搶購熱潮

超狂「1公尺比薩盒」限量1萬份開吃

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

街訪媽媽年菜口袋名單掀家庭革命

馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

春節送禮技巧大剖析！網友示範如何打通人脈關係

超商「數位紅包」免費拿限量購物金

更多熱門

相關新聞

迎虎年買一送一、破盤商品攏虎哩

迎虎年買一送一、破盤商品攏虎哩

毛孩年貨買起來！寵物雲毛毛商城自即日起推出「福氣過好年」春節活動，集合毛孩喜歡的零食濕糧推出虎年限定貓狗好禮組，以及商城人氣商品組合，適逢過年，購買希爾思再送你掃地機器人！實用好物一次購足，趕快到毛毛商城幫毛小孩補貨囉！

試手氣！康是美、寶雅推新春福袋抽iPhone13

試手氣！康是美、寶雅推新春福袋抽iPhone13

全家強勢竄起！內行揭「2絕招」狂吸新客人

全家強勢竄起！內行揭「2絕招」狂吸新客人

百貨福袋　新光三越送百萬休旅

百貨福袋　新光三越送百萬休旅

「幫買點數換按摩」　超商店員機警阻詐

「幫買點數換按摩」　超商店員機警阻詐

關鍵字：

福袋超商量販賣場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

聯邦銀12人確診！聚餐日曝　鄭文燦凌晨回應：擴大採檢

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面