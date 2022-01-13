春節國道「好走時段」出爐　這三路段北向車潮多！恐塞到凌晨

記者許維寧／台北報導

高公局提供農曆春節好走時段，預估初一至初三期間以南向用路人為主，建議民眾利用下午13時後上路；初三至初六則以北向用路人為主，建議民眾及早於12時前出發。另外，預計初三、初四為北返車潮尖峰日，部分路段可能塞至隔日凌晨，還請民眾留意。

▲交通部高公局預估今年春節連假國道好走時段。（圖／記者黃軍瑋攝）

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111年農曆春節連假將至，交通部高公局今天（1/13）表示，參考近年春節連假交通量及交通特性，實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項措施，還請春節通勤民眾多加注意。

高公局指出，今年2月1日至2月3日（初一至初三），車流以南向用路人為主，建議民眾利用下午13時後上路；2月3日至2月6日（初三至初六），則以北向用路人為主，民眾可於上午12時前時段出發。

高公局也表示，預估2月3日（初三）、2月4日（初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。建議北返民眾可提前於上午出發，或延後至初六上午時段出發，避免車流過度集中。

連假期間高公局機將於國1、3、5實施高乘載管制措施，2月3日至2月4日（初三至初四）每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口；2月3日至2月6日（初三至初六）每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口。

▲農曆春節國道高乘載管制。（圖／高公局提供）