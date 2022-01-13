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女子赴約到印度籍網友床上睡竟控遭性侵！一二審法院均不信判無罪

▲▼床戰。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子主動到印度網友住處，卻指控對方性侵，印度男二度無罪。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

女子小薇（化名）與印度籍男網友在網路上相約，小薇到印度男租屋處抽菸、聊天，並留下過夜。2人躺在床上後，小薇突然跳起，大呼「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」對印度男提出性侵告訴。但因為她供詞前後反覆，一審台北地院、二審高院均不採信，判決印度男無罪。

判決指出，小薇與印度男2019年7月24日晚間相約見面，小薇在晚上11時許，到印度男在台北善導寺站附近的租屋處，進入印度男房間後，2人在房內抽菸、聊天。沒多久，時間已晚，印度男詢問小薇後，小薇答應留下過夜，2人分躺床鋪兩側入睡。

小薇吃了肌肉鬆弛劑「倍鬆」等藥物後，過了30分鐘左右睡著，但睡夢中，她感覺自己遭到印度男上下其手，最後底褲更被拉開，被手指性侵。小薇驚醒，大呼「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」，當時大約凌晨3點左右，小薇衝出印度男住處，到附近派出所報案，並到醫院驗傷。由於驗出疑似遭性侵的陰道傷痕，檢方認定印度男性侵犯罪嫌疑重大，提起公訴。

一審法院審理時，印度男坦承對小薇愛撫，並以手指侵入；但他主張，雙方你情我願，並未違反小薇意願或以暴力為之。另外當時也沒有限制小薇使用手機或離開，大可用手機、通訊軟體求救。律師也主張，小薇當時換衣服時，並未進入浴室，而是直接在印度男面前更衣；可能是雙方愛撫時，不慎弄傷小薇，否則驗傷紀錄不會只記載「陰道傷勢」卻未記載其他部位有掙扎、抵抗的瘀傷。

而一審法院調查時，小薇一下說當時被啃咬脖子、耳朵，還被強壓四肢，但穿T恤、短褲的她卻無明顯外傷。另外法院勘驗2人對話紀錄，發現小薇多次主動詢問是否可到印度男住處，而且還願意等到男方的室友入睡後才上樓。一審法院因此認為小薇供詞頗多疑點，犯罪嫌疑不足，判處印度男無罪。

案件上訴二審後，高院也認為小薇的供詞頗有疑義，基於「罪疑惟輕原則」、「罪疑有利被告原則」，還是認定印度男無罪，因此駁回小薇上訴。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限，印度男幾乎無罪確定。

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