英國安德魯王子「性侵少女案」被告定了！　撤銷訴訟聲請被駁回

▲英國安德魯王子面臨美國法院的民事訴訟審判。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國王室約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）遭到美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）指控，在20年前年僅17歲時被王子性侵3次，並於曼哈頓地方法院提起民事訴訟。安德魯王子也提出「撤銷訴訟」聲請反制，但是紐約聯邦法官在12日駁回聲請，這也代表英國王室成員，將面臨美國法院的民事訴訟審判。

根據英國媒體天空新聞（Sky News）美國法官卡普蘭（Lewis Kaplan）在聽取了雙方律師辯論後，拒絕駁回此案。

▲「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）已在2019年死在獄中。（圖／路透）



「安德魯王子性侵案」是美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性剝削逾40名女子的案件之一。艾普斯坦於2019年已經死於獄中。

吉佛爾指出，她在16歲那年成為艾普斯坦性交易與性虐待的受害者，艾普斯坦將她帶到倫敦見安德魯，並在艾普斯坦前女友、英國社交名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）安排下成為性奴。

▲吉佛爾（Virginia Giuffre）聲稱在17歲時就遭到安德魯王子性侵。（圖／達志影像／美聯社）



起訴書中指出，吉佛爾害怕反抗會招來不好的後果，在艾普斯坦、麥絲威爾及安德魯「明示或暗示的威脅下」，三度被迫與安德魯發生關係，地點包括麥絲威爾位於倫敦的家中、艾普斯坦位於曼哈頓的豪宅及他的私人島嶼。

安德魯王子沒有被指控任何刑事犯罪，他也強烈否認任何對他的指控。吉佛爾尚未提出具體的損害賠償，但外界預測可能求償數百萬美元，民事審判預計將在 9 月至 12 月期間進行。

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