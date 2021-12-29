　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第五屆「鴻海獎學鯨」獎學金頒獎典禮於12月18日舉行，崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰，自小即兼顧「學業」、「家庭」與「工作」，憑藉著積極正向的求學態度及完善的時間規劃，以優異成績和求學歷程榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元獎助學金，全校師生引以為傲！

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海獎學鯨是全國發放總金額最大的清寒獎助學金，每年都至少發出近4千萬元，幫助超過3百名清寒學生求學。崑大資工系吳翰彰通過遴選獲得獎學金，但他的背後有相當沉重的奮鬥過程。吳翰彰家中共有4位成員，父親在年幼時，頭部遭受撞擊，因而患有輕度智能障礙，母親則是在10年前檢查出腦部腫瘤，進行腦部手術後，導致半身不遂，被判定為重度肢體殘障，終身無法工作。於是，哥哥和他自小便開始半工半讀，扛起家中生計，晚上則必須趕回家中照顧家人，十分辛苦。

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

即便如此，原生家庭的種種壓力也未將吳翰彰擊倒，反倒讓他更加奮發向上，求學過程中成績皆維持在水平之上。吳翰彰在高職時期就讀餐飲科，因興趣使然，跨考資工系並獲得錄取，勇於嘗試新事物的他，大一時便擔任資工系學會幹部，參加了許多校內活動，包含社團評鑑、大學新生領航營工作人員等。另也把握時間參與社團，是登山社、攝影社與崇德青年社員，今年更接下環境生態教育社社長一職，在攝影社團學長姐與數位攝影選修課程的指導老師張世熙的帶領下，順利考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，多才多藝！

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳翰彰說明，申請「鴻海獎學鯨」除了要提供證照資格、實習或擔任志工經驗、參賽經歷、自傳和求學歷程等8樣書面資料外，還需要拍攝2至3分鐘的自我推薦影音作品，申請條件不易，吳翰彰計畫這筆獎金將做為以後進修及考試檢定的資金。另外，因家中雙親患病原因，讓他自小體會台灣的交通對於身體不方便的人十分不友善，未來他將規劃參加公職考試，希望能夠從事交通行政的工作，任職相關單位學習如何改善台灣交通問題與道路環境規劃。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐
家長氣喊「陪瑞莎受訪一天只有500」　女主播揭圈內殘酷真相
他海邊玩水「泳褲突溶解」　低頭驚見整根露出崩潰
瑞莎給5萬被嫌太少　他抖內幕力挺：免費都合理
「窮人都先看標價！」櫃姐分析1舉動　網：完全命中
獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們
期貨副理吸金1.3億！　30教友被騙求情「寬恕她」
19歲妹聲音沙啞　喉嚨一照「炸整片菜花田」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

為偏鄉挹注圖書資源　中華醫大鄭博真教授贈創作繪本給16所國小、幼兒園

LINE精選16款貼圖！　「限時5折」快下載

客家人秒懂！「掉兩枚紙板」他曬一張照好謎　千人搶答：超常講的

「窮人都先看標價！」客人1動作櫃姐看破不會買　網：慘了完全命中

想追曙光去這4區！元旦探13°C「東雨西晴」　溫度變化曲線圖出爐

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

看了就想逃！網友最討厭的蔬菜是它　茄子苦瓜排名第2、3名

為偏鄉挹注圖書資源　中華醫大鄭博真教授贈創作繪本給16所國小、幼兒園

LINE精選16款貼圖！　「限時5折」快下載

客家人秒懂！「掉兩枚紙板」他曬一張照好謎　千人搶答：超常講的

「窮人都先看標價！」客人1動作櫃姐看破不會買　網：慘了完全命中

想追曙光去這4區！元旦探13°C「東雨西晴」　溫度變化曲線圖出爐

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

樹德科大「高規格禮遇」　演員張瑞竹棄出國行程

納豆「波浪捲髮＋嬌羞臉」演媽媽桑！　釣出《華燈》林心如嗆聲

成海瑠奈爆偷吃確定引退、偶像大師角色遭換　網轟：LiSA老公都沒事

黑蘭嬌火紅泳衣挖洞炸超巨半球　賴慧如一轉身辣露屁股蛋

直播主幕後工作曝光　高山峰險遭2公尺高貨箱砸中

中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德傳「片酬漲至8位數」！新生代最強躍一線男星

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

二軍很難達成投、打排行榜　中職修改達標門檻

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

血型決定你愛喝哪種「咖啡」

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

交部修法重罰酒駕！交長曝3方向

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

正妹治療師穿基尼逛大街...卡車司機開到失控

foodpanda當機2小時餐廳全關了！業者回應

更多熱門

相關新聞

鴻海打包票改善富士康印度廠環境　「營運重啟前薪資照發」

鴻海打包票改善富士康印度廠環境　「營運重啟前薪資照發」

鴻海（2317）旗下富士康印度組裝廠，日前傳出員工對宿舍食物中毒事件抗議。鴻海科技集團今（29）日發聲明回應，員工的安全和福祉一直是集團營運的最高原則，公司已針對印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）Sriperumbudur地區的員工設施，於近期啟動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求的標準。

台積電、日月光、鴻海等大廠成立資安聯盟　建立半導體韌性供應鏈

台積電、日月光、鴻海等大廠成立資安聯盟　建立半導體韌性供應鏈

郭台銘自曝與美方探討「植物基因編輯技術」 　盼能培植大量吸碳樹木！

郭台銘自曝與美方探討「植物基因編輯技術」 　盼能培植大量吸碳樹木！

鴻海土城頂埔廠傳跳電　台電：僅短暫停電

鴻海土城頂埔廠傳跳電　台電：僅短暫停電

橋科今招商選地　鴻海、國巨「20業者搶插旗」

橋科今招商選地　鴻海、國巨「20業者搶插旗」

關鍵字：

崑大吳翰彰逆境鴻海

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面