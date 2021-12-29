崑大資工系吳翰彰不畏逆境翻轉人生　榮獲第5屆鴻海獎學鯨

▲崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰不畏逆境，榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第五屆「鴻海獎學鯨」獎學金頒獎典禮於12月18日舉行，崑山科技大學資訊工程系三年級吳翰彰，自小即兼顧「學業」、「家庭」與「工作」，憑藉著積極正向的求學態度及完善的時間規劃，以優異成績和求學歷程榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元獎助學金，全校師生引以為傲！

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鴻海獎學鯨是全國發放總金額最大的清寒獎助學金，每年都至少發出近4千萬元，幫助超過3百名清寒學生求學。崑大資工系吳翰彰通過遴選獲得獎學金，但他的背後有相當沉重的奮鬥過程。吳翰彰家中共有4位成員，父親在年幼時，頭部遭受撞擊，因而患有輕度智能障礙，母親則是在10年前檢查出腦部腫瘤，進行腦部手術後，導致半身不遂，被判定為重度肢體殘障，終身無法工作。於是，哥哥和他自小便開始半工半讀，扛起家中生計，晚上則必須趕回家中照顧家人，十分辛苦。





即便如此，原生家庭的種種壓力也未將吳翰彰擊倒，反倒讓他更加奮發向上，求學過程中成績皆維持在水平之上。吳翰彰在高職時期就讀餐飲科，因興趣使然，跨考資工系並獲得錄取，勇於嘗試新事物的他，大一時便擔任資工系學會幹部，參加了許多校內活動，包含社團評鑑、大學新生領航營工作人員等。另也把握時間參與社團，是登山社、攝影社與崇德青年社員，今年更接下環境生態教育社社長一職，在攝影社團學長姐與數位攝影選修課程的指導老師張世熙的帶領下，順利考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，多才多藝！

吳翰彰說明，申請「鴻海獎學鯨」除了要提供證照資格、實習或擔任志工經驗、參賽經歷、自傳和求學歷程等8樣書面資料外，還需要拍攝2至3分鐘的自我推薦影音作品，申請條件不易，吳翰彰計畫這筆獎金將做為以後進修及考試檢定的資金。另外，因家中雙親患病原因，讓他自小體會台灣的交通對於身體不方便的人十分不友善，未來他將規劃參加公職考試，希望能夠從事交通行政的工作，任職相關單位學習如何改善台灣交通問題與道路環境規劃。