認為設計被抄襲！女狂叩5小時痛罵文化中心「狗屎」　逆轉判免罰

▲台南一名吳姓女子因認為自己的設計遭到台南文化中心抄襲，狂摳文化中心電話要討公道，還痛罵承辦人員「狗屎」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Google Maps）



記者林冠吟／台南報導

台南一名吳姓女子去年9月因覺得台南文化中心有部分設計方案抄襲其設計，怒打電話向文化中心討公道，期間吳女和承辦人員越講越激動，一氣之下，在電話裡痛罵承辦人員「當白痴」、「狗屎」，事後遭法官依違反《社維法》，處以3000元罰鍰。吳女不服，怒提抗告；台南地院審理後，卻逆轉將原裁定撤銷，判吳女免罰。

吳姓女子去年9月16日，因認為台南文化中心有部分設計有抄襲她的設計，從上午10點開始至下午3點，5小時不間斷的不斷打電話向台南文化中心討公道，但由於遲遲未能獲得吳女理想的回覆，吳女一氣之下竟當場在電話裡痛罵承辦人員「當白痴」、「狗屎」，事後慘被警方依違反《社維法》送辦，台南地院也依違反《社維法》，裁定吳女藉端滋擾公共場所，判處3000元罰鍰。但吳女不服，怒提抗告。

吳女向法官強調，她只是打電話詢問台南市文化中心，並未實際到場，更怒指文化中心抄襲她的設計，並販售票務，還在公開臉書上播放動態設計，卻不斷逃避回應，還給她假消息，誣指她不斷打電話5小時以上。

台南地院勘驗通話錄音後指出，吳女確實在電話中脫口「當白痴」、「狗屎」等語，但由於吳女是因為認為自己的設計有遭到抄襲之疑，因而致電台南文化中心詢問，主要原因為吳女對於自身智慧財產權侵害疑義而生，過程中，吳女雖未能妥善控制情緒，而口出不雅之詞，但法官認為不能因此就否認吳女致電的動機，為企圖保護自身權益。

法官指出，此外吳女是以「打電話」的方式打給台南文化中心，並不存在「公共場所」、「公眾得出入之場所」的場域概念，認定打電話非屬在公共場所所為，因而撤銷原裁定，改判吳女免罰。