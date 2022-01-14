卸「霹靂舞協會理事長」　連勝文談近6年奮鬥史：不在意被笑舞棍

▲連勝文跳霹靂舞。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央委員、中華民國霹靂舞協會理事長連勝文致力於推廣台灣霹靂舞文化，不過他今（14日）早上透過臉書宣布已交棒理事長職位。連勝文說，將近6年的奮鬥，自己從一個單純熱愛跳舞的人，搖身變成台灣年紀最大的B-boy之一，即便被取笑是舞棍、被八卦媒體冠上「夜店王子」，也都不在意，「跳舞真的能讓我感到快樂」。

連勝文也表示，為了推廣霹靂舞，提高社會大眾的認知（recognition），以爭取更多的資源，所以當協會同仁希望他能在某些大型競賽中上場跳一段，吸引大眾目光時，自己也只能硬著頭皮上場，即使被朋友笑是「老萊子娛親」，自己也只能拚了，反正做什麼要像什麼，沒有資源也有沒資源的打法，越挫越勇，只要能夠幫助這些年輕人，我們都願意嘗試。

連勝文期許中華民國霹靂舞協會新的團隊能夠再接再厲，也懇請社會大眾繼續支持這項廣受年輕人喜愛的體育活動。另對於國民黨立委林弈華及蔣萬安這幾年大力協助推廣霹靂舞及街舞，連勝文表達感謝，並透露林、蔣同意繼續幫助這些年輕人。

值得回顧的是，由於2024巴黎奧運的比賽項目納入霹靂舞，連勝文去年被問到是否有機會代表國家參賽？他回應，除非有中年奧運或老年奧運，否則他應該無法參加。

此次中華民國霹靂舞協會除理事長換人外，原秘術長陳柏鈞交棒給霹靂舞世錦賽國家總教練徐培烝。

陳柏鈞昨透過臉書說，霹靂舞協會從2017年開始籌備成立，在沒有太多相關單位關注霹靂舞、願意了解青年奧運時，連勝文就一直帶領著協會默默地付出及支持，甚至用身體力行的方式，學習霹靂舞上了多次課，並且登台表演，不論是為了幫助前往阿根廷青年奧運的選手集氣加油，或是在「Taipei Bboy City」國際街舞賽表演，幫奧運霹靂舞作推廣。

陳柏鈞表示，「感謝勝文哥除了參與全台灣大大小小的街舞活動，也給予很多霹靂舞團體/賽事實質經費上的協助。」