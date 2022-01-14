諧星扮公獅子「親密自拍」！下一秒遭野生母獅狂追　驚悚片曝光

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，日本一個綜藝節目的內容片段，可以看見藝人身穿「獅子人偶裝」，跑去逗弄真正的獅子、在獅子旁邊背對自拍，最後被憤怒的獅子狂追，其他網友看了紛紛感嘆「為了做出節目效果，根本拿命在拚了」。

原PO在爆廢公社公開版貼出綜藝節目的4張照片，第一張可看見一位男藝人身穿人偶裝，拿著自拍棒背對獅子自拍，其他3張則是他在拚命逃跑，而憤怒的獅子在後面狂追，甚至一度撲到他身上，逼得他攀爬到樹上逃命，玩命的舉動讓原PO忍不住說「日本節目真的很敢」。

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▲網友分享日本節目截圖，藝人玩命與獅子自拍。（圖／翻攝自臉書）

照片分享後引發網友熱議，有網友說，「只有日本人能超越日本人」、「太拚了吧，被抓到不就死定了」、「這樣子真的好危險」、「旁邊有沒有人阻止啊，我記得獅子應該會爬樹吧」、「拿生命在拍，為了出頭也是拚了」、「這一集我看過，笑到肚子超痛」。

據悉，原PO分享的照片是截自日本節目《板上探險隊》，其中身穿獅子人偶裝的男藝人則是狩野英孝，他不但逗弄野生的獅子外，還扮演假犀牛頭跟真犀牛大玩親親，但節目2018年播出時引發日本民眾大力反彈，認為這種玩命的行為一點也不好笑，進而讓節目形象備受爭議。

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