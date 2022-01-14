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學測物理「考大觀念、大重點」　手寫題注意科學方法與實驗設計

▲▼學測。（圖／資料照片）

▲補教物理老師提醒手寫題要注意科學方法與實驗設計。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測自然考科共有四科，物理補教師黃邦指出，今年命題方式有重大改革，但考生不用過份緊張，「能考得還是課綱內容」，而且今年能命題範圍反而比以往來的少，考的一定都是大觀念、大重點，太艱深難題並不會出現，手寫題要注意科學方法與實驗設計，考前再把最近五年學測考題拿出來練習，寫完確實訂正自己錯的地方。

今年是108課綱第一屆學測，黃邦認為，命題方式有重大改革，包括新增手寫題，但考生也不用過分緊張，老話一句，能考得還是課綱內容，故今年能命題範圍反而比以往來的少，考的一定都是大觀念、大重點，太艱深的難題並不會出現。

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至於手寫題部分，黃邦指出，建議考生要注意科學方法與實驗設計，操縱變因、控制變因在實驗理的意義。同時實驗題容易跨章節、領域出題，要注意物理、化學、生物、地科間可能會有關聯的章節。

距離學測剩下一週，黃邦建議考生，考前回想一下各單元主要表達內容、會用到公式，在腦海裡複習一遍，整理出一張自己公式筆記，考前再看一眼穩定軍心，也試著打破各章節去構想整個物理的發展，同時把重要人物、貢獻想一想，例如：從天文學的克卜勒三大行星運動定律，到牛頓如何用力學系統解釋克卜勒的定律，再到能量的觀念如何換個角度去解決力學問題。

▼物理補教老師黃邦認為，學測物理主要考大觀念、大重點。（圖／資料照片）

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

近年來題目越來越長，黃邦表示，考生要耐住性子，建議可先看看題目到底要問什麼，解決這個問題需要什麼條件，再回到長長的題目本文中找線索；另外圖表題也是愛考的一種題型，例如運動學中x-t圖、v-t圖、a-t圖的關係，在表中找控制變因、操縱變因等。

學測物理的計算部分，黃邦分析，普遍不會為難考生，只要掌握基本定義、公式都能解題，因為都是選擇題，考生列完算式後可先觀察一下選項，常常可以靠科學記號的指數、因次直接判斷出答案，來節省計算時間。

黃邦進一步分析，計算題主要出題範圍通常會融合運動學、力學與能量，遇到就按部就班答題，該做力學分析、畫力圖不要省，正確的力圖對解題幫助很大；能量要掌握最高指導原則「能量守恆」，分析什麼能量減少、什麼能量增加；電與磁主要考點在電磁感應與電流磁效應的定性，不太會有計算題；安培右手定則、開掌定則一定要會比，冷次定律判斷感應電流方向也是超大重點。

最後黃幫建議考生，考前可再把最近5年的學測考題拿出來練習看看，宇宙學、碰撞等不會考的範圍可以跳過，寫完後要確實訂正自己錯的地方，畢竟最像學測題的就是學測考題了。

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