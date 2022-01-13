　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他切魚驚見「6張人臉」！　剖面照驚呆1.3萬人刷：魚肉齁甲謀

▲▼他曬剛切完「人面魚」剖面照 網見6張臉不寒而慄：有怨念。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲剛切完魚肉驚見6張人臉，剖面照嚇壞網友：「怨念透出螢幕」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣都市傳說「人面魚」流傳距今已20多年，成為家喻戶曉的驚悚鬼故事，一名網友在臉書分享一張照片，他日前在市場買魚回家，不料切開之後卻發現，魚肉的剖面非常像「人臉」，讓他驚呼「第一次買到這種魚」，引發網友熱議。

原PO在爆廢公社公開版表示，他日前剖開剛買回家的魚，扣除魚尾後總共有6片肉，不過每片肉都能看見類似人臉的輪廓，且眼睛、鼻子、嘴巴等都能清楚認出，讓他忍不住說「第一次買這種魚，回來切完後，覺得好像哪裡不對勁啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，1天內吸引超過1.3萬人按讚留言，有人說，「看了直接沒胃口」、「搞不好下鍋前，還會跟你抱怨幾句話」、「這一條魚有怨念」、「畫面好嚇人啊」、「怨念都透出螢幕了」，還有許多人狂刷「魚肉好吃嗎」、「魚肉齁甲謀」。

也有內行人解釋，魚肉呈現深紅色的區域，應該是魚被漁網抓住後，在海中掙扎太久驚慌亂衝，血液衝破微血管導致，導致重色的地方出現。另外也有人說，可能是魚販在殺魚時，沒有做好放血處理，才會出現這種顏色差異很大的情況。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
快訊／聯邦銀西堤尾牙傳毒！高職生打工染疫Ct值曝　45接觸者
YouTube首支「百億點閱神曲」出爐　家長一聽跪了
苦尋失蹤妻2年！　卻與兒撞見她「睡在小王床上」
桃園高職生確診！指揮中心證實：為染疫銀行員聚餐西堤員工
他切魚驚見「6張人臉」　剖面照驚呆萬人
快訊／F-16V失聯飛官疑尋獲「生理組織」　空軍證實回應了
電話詐騙「你健保卡被盜欠6萬」　男星報職業…對方沉默掛了
快訊／桃園某高職生確診　「感染途徑」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聯邦銀西堤尾牙傳病毒！高職生打工染疫Ct值曝　45名接觸者送集檢所

桃園高職生確診！指揮中心證實：為聯邦銀辦尾牙西堤員工

他切魚驚見「6張人臉」！　剖面照驚呆1.3萬人刷：魚肉齁甲謀

快訊／桃園某高職生確診停課14天　「感染途徑」曝光

快訊／桃園1高職學生確診「緊急停課14天」　2國中小停課1天

12星座「水星逆行了」！7日運勢一次看：金牛感受財富力量

與恐怖情人分手7招漸退策略　降低挫敗感、別爭論「誰對誰錯」

快訊／桃園3校停課14天！7校採檢結果出爐

新竹關西2果園列確診足跡「10員工匡列」　9人PCR出爐

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

柯基餵食機前「搖屁等飼料」　小手狂按鈴點餐：我還要吃

聯邦銀西堤尾牙傳病毒！高職生打工染疫Ct值曝　45名接觸者送集檢所

桃園高職生確診！指揮中心證實：為聯邦銀辦尾牙西堤員工

他切魚驚見「6張人臉」！　剖面照驚呆1.3萬人刷：魚肉齁甲謀

快訊／桃園某高職生確診停課14天　「感染途徑」曝光

快訊／桃園1高職學生確診「緊急停課14天」　2國中小停課1天

12星座「水星逆行了」！7日運勢一次看：金牛感受財富力量

與恐怖情人分手7招漸退策略　降低挫敗感、別爭論「誰對誰錯」

快訊／桃園3校停課14天！7校採檢結果出爐

新竹關西2果園列確診足跡「10員工匡列」　9人PCR出爐

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

國壽迎戰純網保推「樂高式保單」　保戶可自行組裝保險

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

恐怖巧合？新興分局聯合勤教又有員警頭暈送醫　分局曝：換氣過度

聯邦銀西堤尾牙傳病毒！高職生打工染疫Ct值曝　45名接觸者送集檢所

江仕超／Phanta Bear、周董制霸區塊鏈！NFT如何「賦能」品牌

YouTube首支「百億點閱神曲」出爐！家長一聽跪了：用它換自由

F-16V戰機搜救尋獲人骨碎片　嘉檢證實有拇指、皮膚　明確認身分

藥華藥血癌新藥登美生技大會　公司：市場滲透率上揚、營運看升

王鑫基率隊至長榮鋼鐵新營廠突檢　強化年終高風險作業安全　

大理贏球帶著彰藝晉級　去年第七鶯歌遭淘汰

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

竹市確診足跡！餐廳擴大匡列採檢352人

快訊／新增1例死亡！本土+14、境外增51

即／桃園最新21處足跡公布！

強冷空氣抵台！入夜最凍剩8度

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

居服員是「超級傳播者」！擴大匡列3121人

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面