他切魚驚見「6張人臉」！　剖面照驚呆1.3萬人刷：魚肉齁甲謀

▲剛切完魚肉驚見6張人臉，剖面照嚇壞網友：「怨念透出螢幕」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣都市傳說「人面魚」流傳距今已20多年，成為家喻戶曉的驚悚鬼故事，一名網友在臉書分享一張照片，他日前在市場買魚回家，不料切開之後卻發現，魚肉的剖面非常像「人臉」，讓他驚呼「第一次買到這種魚」，引發網友熱議。

原PO在爆廢公社公開版表示，他日前剖開剛買回家的魚，扣除魚尾後總共有6片肉，不過每片肉都能看見類似人臉的輪廓，且眼睛、鼻子、嘴巴等都能清楚認出，讓他忍不住說「第一次買這種魚，回來切完後，覺得好像哪裡不對勁啊」。

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照片曝光後，1天內吸引超過1.3萬人按讚留言，有人說，「看了直接沒胃口」、「搞不好下鍋前，還會跟你抱怨幾句話」、「這一條魚有怨念」、「畫面好嚇人啊」、「怨念都透出螢幕了」，還有許多人狂刷「魚肉好吃嗎」、「魚肉齁甲謀」。

也有內行人解釋，魚肉呈現深紅色的區域，應該是魚被漁網抓住後，在海中掙扎太久驚慌亂衝，血液衝破微血管導致，導致重色的地方出現。另外也有人說，可能是魚販在殺魚時，沒有做好放血處理，才會出現這種顏色差異很大的情況。

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