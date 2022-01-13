慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員　黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

▲台南市長黃偉哲慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員，並強調2022年底，全市路燈將全數換為LED路燈，未來還會逐步升級為智能路燈，守護市民的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲13日傍晚赴台南歸仁，慰勞長榮大學周遭路燈巡檢人員，並親自發放泡麵、飲料等，感謝各相關單位共同為校園周遭安全所付諸的努力，黃偉哲也強調2022年底，全市路燈將全數換為LED路燈，未來還會逐步升級為智能路燈，守護市民的安全。





市長黃偉哲表示，路燈是小事，但市民的安全是大事，今年的目標是汰換全台南市的路燈，除了LED路燈，未來會持續朝智能路燈的方向努力，若有故障問題將直接回傳系統，加速維修也填補人工檢查的不足。感謝歸仁區公所、歸仁分局大潭派出所、長榮大學校安中心、大武崙巡守隊及維修廠商全力協助巡查路燈。



市府預計於2022年底完成全市LED路燈建置，除了提升夜間行人安全，更可節省逾6成電費；其中1萬盞為智能路燈，可透過無線故障回傳通報功能縮短維修時間，而校園周邊將為建置優先考量地點。





歸仁區長魏文貴表示，為守護區內學子們的安全，建立「歸仁區公所路燈巡查與通報機制」，公所組織在地各服務單位通力合作加強巡查路燈，長榮大學學區周邊路燈巡查頻率應是全國最高。



市府也感謝台電公司配合，優先汰換長榮大學學區周遭路燈線路開關，以提供穩定的電力，避免因設備故障，造成大規模路燈不亮的狀況發生。





目前長榮大學周邊，已將鈉氣燈汰換成LED燈，路燈緊急供電系統設備也已設置完成，未來將會裝設智能路燈及台電設置配電變壓器監測系統，利用科技來輔助人力不足部分，持續守護民眾的安全。