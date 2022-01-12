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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

大姊上菜！法務部幫助更生人李凱莉以會客菜站穩社會

▲▼法務部長蔡清祥，與更生人李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥（左）、更生人李凱莉（中）與發掘李凱莉的檢察總長江惠民（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部12日將更生人廚房搬進來，讓更生人李凱莉施展拿手的功夫菜。法務部長蔡清祥稱讚，李凱莉不僅做菜好吃，她甚至連食材採買、雇用員工，都是以更生人為主。「有心向上的人，我們要來幫助他們，讓社會更和諧。」

法務部12日下午舉行媒體茶敘，主題為「大姊大的蛻變，更生創業有成」，找來更生人李凱莉現身說法，以自身的蛻變，帶給更多更生人對未來嶄新人生的願景及奮鬥的目標。李凱莉入監服刑十多年，假釋出獄後，在觀護人與更生保護會的協助下，做起了家屬探望專門帶給監所收容人的「會客菜」。兩年下來，店鋪的生意不僅蒸蒸日上，開了分店，還幫助了許多收容人，成為更生人復歸社會的成功案例。

▲▼法務部長蔡清祥，與更生人李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

李凱莉表示，假釋前就開始想要如何復歸社會，但在法務部、更保等單位的協助下，她很快就決定要從「會客菜」著手，出獄5天後就順利向更保貸款，並開設店面「一品會客菜食堂」。而她不僅煮會客菜給收容人吃，她採買食材的上游廠商也是更生人，自己也雇用許多更生人當員工。因為她希望創業後也能幫助收容人的家屬，更在兩個妹妹支持下，成功翻轉人生；她也勸做錯事的人，不對改就好。

蔡清祥對於李凱莉讚譽有加，「最令人感動的是，當初大家都不看好她，覺得她不可能為了這一點小生意，賺那一點錢。可是她的勇氣跟決心，讓她堅持下去，這兩年來也做得成功，不但是她自己成功，還幫助很多更生人成功。」

「她買菜、買魚、買肉也是向更生人買，有些更生人家庭從遠地要來高雄要接見自己的親人，她甚至會勸他們，你可以不用來，如果你需要送菜給家人，我來幫你做！她服務到家！」「有心向上的人，我們要來幫助他們，讓社會更和諧。」蔡清祥最後鼓勵更生人，要往前走向光明大道，不要往後看。

▼法務部長蔡清祥讚許李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥，與更生人李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

▼李凱莉在法務部現場製作拿手菜「胭脂馬遇見關老爺」（紅糟肉）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼法務部長蔡清祥，與更生人李凱莉。（圖／記者吳銘峯攝）

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