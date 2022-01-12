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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

盧奕緁／40個月的年終獎金，誰說了算

堪稱今年最大方的公司，長榮海運今年的年終獎金──竟然高達40個月！消息一出，網路上立馬湧現悔恨的百種貼文、甚至交友軟體上也紛紛吹起一股「我在長榮海運上班潮」。

年終獎金，一直都是員工年末的希望；所有人都引頸期盼，能夠在寒冷的冬天拿到一點加菜金。但你知道，年終獎金是誰決定的嗎？年終獎金可以想發就發嗎？在乎年終獎金的各位，還不仔細看下去（在此先提醒大家，這篇文章是以《公司法》的角度討論；並不涉及《勞動基準法》下，年終獎金與工資的複雜爭議問題）！

年終獎金的天花板，由股東會決定

翻開《公司法》的規定，上面寫說，「公司應視當年度獲利狀況的一定額度或比率定額，在章程規定分給員工的酬勞。」《公司法》也進一步提到，公司章程的內容，是由股東會決定的；也就是說，是股東們決定今年公司要分多少獲利給員工！

就拿長榮海運的公司章程來舉例，在第26條提到：「本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於0.5%」且這個「獲利」，是以長榮海運當年度的稅前利益下去計算的（而根據新聞報導，長榮在2021年累積前3季的稅後盈餘就高達1582.79億元！）

年終獎金該發多少

雖然公司的章程已經寫好比率了，但畢竟公司的每年獲利狀況都不盡相同，而修改章程也不是件輕鬆事；因此章程通常都不會直接寫死，而是會保留一些彈性給公司的業務執行機關──董事會去做最後的決定

就像前面提到的長榮海運，條文也是用「不低於……」的用字，方便公司因應每年的情況進行微調。因此，員工酬勞的決定過程大致就會是：董事會先評估當年度的獲利狀況，並提出符合章程的分派比率，最後向股東會報告。

公司虧錢就不發年終嗎

從剛剛的條文我們可以看到，公司在分派員工酬勞前，必須要優先填補以前累積的虧損，有利潤之後，始能發放。這是為了維護公司營運的健全而設計的配套措施。因此，雖然陽明海運也有高達8個月的年終獎金，但相較長榮海運的不手軟，原因還是出在財務的狀況上。

有點經驗的投資人應該還記得，陽明海運前幾年的財務狀況不甚理想，甚至在2016年，負債比超過8成，每股淨值低於6元，差點就被打入全額交割股；好險，公司方祭出財務結構改善方案、航運界景氣轉換下，才在2020年轉虧為盈。

而「年終8個月」的結果，除了陽明本身公股色彩濃厚，經營路線可能較為保守的原因外，還要注意一個點，那就是：良好的財務狀況為員工酬勞分派的前提要件！總結來說，分派員工酬勞的前提，就是必須填補先前的虧損；而陽明海運前些年的營運狀況不佳，自然就會在發年終獎金時有所受限。

年終獎金常被拿來當作比較不同公司間營運能力、員工待遇的標準，但畢竟每家公司的體質、經營策略本就有所差異，並不能一概而論。像是依照陽明海運的公司章程第18條，「本公司年度如有獲利，應提撥1％～5％為員工酬勞」，雖然訂有上限，但其實最低成數甚至比長榮海運還要高呢。

最後祝大家，年終獎金拿滿拿好，尾牙紅包隨便抽隨便中！（本文轉載自《法律白話文運動》法白商感情專欄

▲▼ 法律白話文運動●盧奕緁，法律白話文運動執行編輯。以上言論不代表本報立場。

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