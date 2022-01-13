全台唯一！　台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

▲2020年度水患自主防災社區績優縣市及種子社區獎項，台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市，全台第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為，治水與防疫一樣需超前部署，除了工程設施外，更重視水患自主防災社區推動，經濟部水利署12日舉辦「全民防災能力提升輔導及精進計畫」策進座談會議，會中頒發2020年度水患自主防災社區績優縣市及種子社區獎項，台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市，全台第一。

台南市長黃偉哲說明，防災行動最重要的是全民參與、由下而上共同防災，因此，市府持續編列維運經費輔導社區外，也頒發激勵金鼓勵績優社區精進，並感謝社區落實自主防災工作，市府也將持續精進、不斷努力，期能減緩甚至避免水患造成之危害。

黃偉哲市長表示，台南市在歷年評鑑中獲得優異的成績為市府團隊、議員、社區居民、民間企業團體及協力團隊（成功大學防災研究中心）共同努力推動的成果，在社區現地訪評時充分展現該社區之防災特色及運作成果，也感謝災害防救辦公室執行秘書顏振標參事多次大力支持並親自出席現地訪評，在市府團隊、防災志工及民眾協同配合、積極參與之下，令委員留下深刻的良好印象，因此在評鑑中屢獲佳績。歷任市長重視社區自主防災，市府除配合水利署建置新增社區外，每年持續編列新台幣500萬元維運以建置社區，強化社區應變能力、補充裝備、提供意外保險等。此外，自主防災社區編組成員平時做好各項整備，分享、推廣並宣導防災經驗，颱風豪雨事件巡察社區、即時通報災情，訪視保全對象，協助救災及預防性疏散撤離，並且記錄運作過程，豐富的運作資料等獲得評鑑委員高度肯定。





台南市自2012年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，成績優異，連年在全國評鑑中榮獲佳績。在2020年度水患自主防災社區評鑑中，台南市共11處社區獲獎，連續6年榮獲績優縣市；2021年度評鑑台南市12處社區獲獎，再創高峰，其中永康區崑山里更是連續3年獲得種子社區肯定。



水利局表示，受到全球氣候變遷的衝擊，為因應颱風豪雨期間的積淹水風險，除防洪工程建設外，市府亦持續推動水患自主防災社區各項工作，發展智慧防災機制，強化監測、預警、通報及疏散撤離等非工程措施，提升都市防洪韌性，以確保民眾安全。