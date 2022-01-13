▲桃市環保局清潔大隊13日上午派員在銀行四周進行清消作業。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（13）日增加14例本土，其中中壢聯邦銀行行員及其家人就佔11例，另有電子工廠乾妹妹2名家人，以及北市聯醫仁愛院區護理師。前台大感染科醫師林氏璧點出這波疫調最困難之處，在於要陸續聯絡3013位與銀行相關民眾，包括實聯制及有交易紀錄者一一聯絡回來採檢，他直言「這一仗真的不好打」。

根據疫調顯示，指標個案居服員4日曾至中壢聯邦銀行開戶，過程中1小時面對銀行專員案17630，從監視器發現她在等候、洽談時間摘除口罩講電話，可能因此感染，但也不排除透過物品間接接觸感染的可能性。

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林氏璧表示，自己也常看見有人在接電話或打噴嚏時拿掉口罩，前者怕聲音太小，後者怕把口罩弄髒，「拜託大家，在公共場所附近有他人存在時請全程佩戴口罩，有口罩聲音不會小到哪去的，然後打噴嚏就是最容易傳播病毒的時候，你就是為此要戴口罩的呀！」但也別忘了弄濕口罩後要替換，因為防護效果會大打折扣。

▲口罩一旦濕了防護力就會降低，務必即時更換。（示意圖／翻攝自pixabay）

林氏璧分析，至於銀行職員30人目前第一輪採檢就已有13人確診，陽性率超過40%。該分行7日辦完尾牙，行員案17630於10日發病，理論上在7日開始有傳染力，「正好就是那天辦尾牙」。因此他推斷，同桌吃飯的同事在2～3天後陸續發病也是合理的。但其他非同桌、不同樓層的同事怎麼被傳染，是否有其他隱形傳播鏈，仍有待後續釐清。

林氏璧指出，這些人都各有家庭及各自的社區足跡，真的辛苦前線疫調人員，現在依實聯制及交易紀錄依序召回3013名與銀行相關民眾回來採檢，「這一仗真的不好打」！

「即使終究我們擋不住Omicron進入社區，其實也不用太慌張。」林氏璧喊話，要盡量壓低它的傳播速度，及減少重症發生機率，其中醫療系統千萬不能大崩潰。大家可注意日本疫情，Omicron已經要進入社區大流行，這是台灣應戰非常重要的參考。