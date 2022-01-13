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禁電子煙、開放加熱菸？　台灣拒菸聯盟批政院：恐為菸商開後門

▲加熱菸。（圖／pixabay）

▲加熱菸。（圖／pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

行政院會今（13日）拍板《菸防法》修正草案，立法通過後將禁電子煙、開放加熱菸。對此，董氏基金會表示感到痛心；「台灣拒菸聯盟」則質疑政府是為菸商謀財害命開後門，因為韓國最大菸草公司已推出「加熱菸＋電子煙」的混合型新型菸品，加上電子煙與加熱菸的行銷通路多有重疊，根本難防掛羊頭賣狗肉的行徑。

「目前年輕世代最大威脅是電子煙、加熱菸等新型（興）菸品！」董氏基金會13日表示，董氏基金會去年就接獲逾3千件的違法販售新型（興）菸品的申訴，然而政府僅以函釋公告方式禁止新型（興）菸品，短短幾年已造成年輕人淪陷。新北市與台北市議會因不願坐視新型（興）菸品對青少年的氾濫與傷害，於去年下半年先後執行與通過《地方自治條例》，率先雙禁新型（興）菸品，盼力挽狂瀾保護下一代。

董氏基金會指出，2016年起政府以行政命令雙禁新型菸品，6年後行政院執意宣布「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」的新型（興）菸品政策，對於政府「棄械投降」，董氏基金會感到痛心。

董氏基金會也提到，由126個醫事、家長婦幼、社福團體籌組的「台灣拒菸聯盟」則表示，將繼續向立委陳情，讓所有立委知道開放之後的管理與稽查取締根本難以落實，恐陷下一代淪為「新癮害世代」，請委員為「台灣拒菸聯盟」提案，達到與新加坡、泰國、澳洲、香港等一致雙禁電子煙、加熱菸的目標。

董氏基金會引述，台灣拒菸聯盟說，為力促台灣下一代成為真正的「無菸世代」，針對問題的嚴重性與確實保護兒少健康，提出「菸害防制法」2大修法主張：1.拒絕開放電子煙、加熱菸；2.逐步終結已經被合法的紙菸（菸盒「印製85％警示圖文及素面包裝」、「禁止加味菸」、「提高禁菸年齡」、「禁止菸草公司任何形式的廣告」等）。

台灣拒菸聯盟更以3點說明「拒絕開放電子煙、加熱菸」的理由：

一、電子煙、加熱菸都是菸商推銷「尼古丁成癮」的新武器。

半世紀以來全球反菸團體都為「終結紙菸」而努力，當逐步展現成效時，菸商接連推出新型菸品-電子煙及加熱菸，以挽救日益衰退的菸品市場，更積極擴展下一代對尼古丁的成癮。美國與日韓等這些「開放成年人選擇、禁止青少年使用」的國家都已證實失敗。

二、電子煙、加熱菸都有害、沒有比傳統紙菸安全且一樣有害。

2018年歐盟資料指出在市售電子煙中發現41種有毒化學物質，2021年澳洲研究更從市售電子煙發現164種有毒物質物質。2018年菸商公布自家加熱菸含有58種有毒化學物質，2020年研究再發現加熱菸氣霧中含有丁二酮、乙醯丙酮共62種有毒物質！

三、一開一禁是為菸商謀財害命開後門？

衛福部稱「加熱菸屬於菸草產品，應可合法使用」，這是誤導世衛組織（WHO）《菸草控制框架公約》的涵義。公約雖然將加熱菸歸類於菸草產品，但主張可以依國家法律禁止使用。事實上加熱菸含有特殊添加物，並非天然菸草，不應歸類於一般菸草產品。

全球第一大菸草公司菲利普莫里斯（PMI）已與韓國最大菸草公司合力推出「加熱菸＋電子煙」的混合型新型菸品，以符合「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」的政策，且電子煙與加熱菸的行銷通路多有重疊，根本難防掛羊頭賣狗肉的行徑。

針對政院一開一禁政策，對加熱菸只有嚴格管制，恐是對菸商大開後門的質疑，衛福部國健署長吳昭軍在行政院會後記者會上回應，如果是混合型，屬於類菸品的一種，是禁止的，不會有開後門狀況。

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