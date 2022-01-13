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銀行群聚恐延燒到台北！行員爆：日前總行才派人「長時間查帳」

▲桃機群聚感染，照服員前往聯邦銀行健行分行開戶再度引發14名行員確診，分行今天暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機群聚感染，照服員前往聯邦銀行健行分行開戶再度引發14名行員確診，分行今天暫停營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃機群聚感染持續擴大，確診的照服員日前前往聯邦銀行健行分行開戶，結果引發14名行員確診，銀行今天暫停營業，銀行內部人員透露日前有總行人員南下分行查帳，曾近距離與確診行員接觸，憂心恐將疫情延燒至台北。對此，銀行內部人員透露，由於分行人員多已居隔或自主健康管理無法上班，將等銀行完成內外消毒後增派一組人力支援，不會出現空窗期，暫停營業期間可到鄰近分行辦理相關業務。

聯邦銀行中壢健行分行行員因接觸桃機群聚感染之照服員導致有14名行員確診個案，銀行今天緊急宣布因有確診者足跡，基於保障客戶健康安全已進行清潔消毒作業，並安排同仁居家隔離及自主健康管理，今（13）日暫停營業，請客戶至鄰近的內壢與北中壢分行等據點辦理業務。

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▲桃機群聚感染波及附近住宅，大批民眾在篩檢站等候篩檢。（圖／龍昌里辦公處提供）

▲桃機群聚感染波及附近住宅，大批民眾在篩檢站等候篩檢。（圖／龍昌里辦公處提供）

據指出，健行分行位於住宅區與商業區混處之地區，住戶與商辦大樓林立，不少居民憂心疫情爆發波及廣大住戶。此外，據指出，聯邦總行銀行原本找來人力支援，但因確診數持續增加，為避免疫情加劇，臨時決定今天做內部消毒暫停營業，也擔心疫情恐延燒至台北。

有行員指稱，台北總行稽查部門日前才到該分行進行查帳，且屬長時間待在分行，恐怕曾與確診行員近距離接觸，甚至其他部門人員與確診行員上過課，因大家都不住桃園，恐有更多潛伏或沒被查出來確診者等未爆彈，有可能這波疫情會波及台北。

但據銀行人員透露，健行分行客戶眾多，為不影響客戶權益，未來將以鄰近銀行調撥人力支援健行分行，不會影響健行分行客戶之權益，且銀行將配合中央疫情指揮中心與桃園市衛生局指示，辦理內部清消與人員居隔或自主健康管理事宜，務必讓病毒傳播鏈被有效控制。

▲桃機群聚感染波及附近住宅，大批民眾在中壢榮服處篩檢站等候篩檢。（圖／龍昌里辦公處提供）

▲桃機群聚感染波及附近住宅，大批民眾在中壢榮服處篩檢站等候篩檢。（圖／龍昌里辦公處提供）

另外，健行分行附近之健行里辦公處今天提供消毒水供社區大樓內部消毒，健行里長劉邦笙表示，市府務生局緊急增加的篩檢站從12日起就大排長龍，儘管還是有挨家挨戶拜託里民篩檢，但里民幾乎都會自主性去排隊篩檢；鄰近的龍昌里長范金水也強調，里民一早就到中壢榮服處排隊領取篩檢號碼牌等候篩檢，整個榮服處擠滿排隊里民，呼籲里民盡早前往篩檢，保護自己也保護家人。

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