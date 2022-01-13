居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

▲桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會上，針對居服員傳播鏈，鄭文燦指出，衛生局與中央指揮中心研究後決定，從往前三天改為前五天居隔，以擴大匡列為原則。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於桃機群聚感染導致確診人數不斷攀升，桃園市長鄭文燦13日表示，桃機居服員是超級傳播者，由於Omicron的傳染力驚人且快速，市府衛生局與中央疫情指揮中心研究後，決定接觸者從往前三天改為往前五天都要做居家隔離，親密接觸者部分由疫調來判定，另外以「一案一小組」方式複查足跡，希望能查得更清楚，以阻絕病毒傳播鏈。

有媒體在疫情記者會後提問，根據中央指引規定，目前匡列原則是從有症狀或者是無症狀，從確診日往前匡3天。這次Omicron傳染力，未來是否再更往前匡列？目前居服員與相關確診接觸者足跡，是否還有可能會再增加？或擴大匡列人數？

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鄭文燦指出，以往與確診者接觸前3天要做居家隔離，再往前3天以上則要做自主健康管理，如有特殊情形也可以進行居隔。市府衛生局與中央疫情指揮中心研究後，鑒於Omicron傳播力驚人，因此決定往前五天都要做居家隔離，親密接觸者部分則由疫調判定，這部分要盡量擴大匡列做原則。此外，更早之前足跡，必須由自主健康管理做健康監測，這次用健康監測做快篩篩檢，衛生局安排擴大採檢來確定本次案件，除往前追溯做居隔範圍擴大之外，未來將成立「一案一小組」方式，複查確診者足跡，希望可以查得更清楚。

▲桃園市長鄭文燦指出，針對居服員傳播鏈，盡量擴大匡列為原則。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還提及，這次桃園機場群聚感染，由醫院發現確者者有症狀，安排到醫院採檢確定為確診病患，此確診者經過疫調後追溯到機場清潔工，再進一步追溯到防疫計程車司機，確定這次群聚感染的第一個圖像，因此基層醫療健康監測很重要。以前的規定是症狀來看2次再送採檢，現在是只要有症狀1次，症狀如是COVID-19這種上呼吸道症狀，就立刻送採檢，這段時間要高強度偵測，只要有類似症狀就立即採檢，我們以社區採檢站開放採檢外，第一線的診所也投入協助做健康監測行列，這幾個方案都是確保社區安全，能盡早發現可能潛在病例，呼籲民眾，因Omicron的症狀都比較輕微，有症狀就盡快來採檢，若有擔心也盡速採檢。

此外，桃市府目前採檢站有中壢區的中正公園、桃園區的中路運動公園、中壢的龍岡大操場、中壢區黎明公園、八德區北區客家會館、中壢區自強活動中心、中壢區東興健行活動中心，市府預定14日增加平鎮新勢公園天幕廣場與中壢區的新生金華市民活動中心兩個採檢站，總計9個站都歡迎市民隨時來採檢。

此外，媒體也關心銀行群聚案，確診人數增加到12人，市府是否有考慮防疫調整或是任何緊縮方案？

鄭文燦強調，目前桃市大型活動都停止舉辦或延到春節後再評估，請大家把口罩戴好戴滿並減少群聚，我們桃園的加嚴版，事實上已經加嚴了相當多項目，如有必要，也會再考慮做調整。目前擴大採檢的目的，Omicron的病毒因傳播力很強，本群聚案已傳染給很多人，從居服員開始，她在1月4日去銀行開戶前已經打過2劑，當天還有再去打1劑莫德納，但她的保護力還沒有激發，所以於1月9日確診，中間過程也有被感染，詳細疫調的資料，比較屬於判斷部分，這部分應由指揮中心來判斷，這段時間，所有市民都應該提高警覺來防範。

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