防堵酒駕、拒測累犯！交通部修法　擬公布駕駛人姓名照片

▲日前高雄發生嚴重酒駕事故，一家四口過馬路慘遭撞，造成一死四傷悲劇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者許維寧／台北報導

立法院今天（1/12）召開交通委員會臨時會，並審查「道路交通管理處罰條例第35條」條文修正草案。若駕駛人為酒駕、酒駕累犯以及拒測和拒測累犯，再新增由公路主管機關得公布其姓名、照片、違法事實。最快今年下半年可上路。

交通委員會要求，有鑒於酒駕取締案件層出不窮，對酒駕者仁慈就是對守法百姓殘忍。根據現行「道路交通管理處罰條例第35條」，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有下列情形之一，如酒精濃度超過規定標準，或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似管制藥品。機車駕駛人處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

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交通部綜合交通委員會10項修正草案。根據2019年3月26日修正條文施行之日開始，汽機車駕駛人於5年內提高上限至10年內，若第二次違反酒駕或毒駕者，除了需依照其駕駛車輛給予所定罰鍰最高額處置，第三次以上再加罰新台幣9萬元，並當場移置保管該汽機車、吊銷駕駛執照外，再新增公路主管機關得公布其姓名、照片、違法事實。

另外，若駕駛人不依照指示停車受稽查、拒絕接受酒測等，拒測累犯累計期間同樣由5年延長至10年，同樣可由公路主管機關得公布其姓名、照片、違法事實。

交通部路政司科長趙晉瑋說明，本次修法酒駕同車乘客處罰將加重罰，罰款原為600到3000元，交通部為建議修正為3000到1.5萬元罰款，不過時代力量立委邱顯智認為應再加重為6000元，對此交通部再上調加重6000至1萬5000元。

本次修法另修正「道路交通管理處罰條例」35條之第九項，若酒駕因而撞傷人、肇事致死可以沒入車輛。但若沒有撞傷人或致人死亡，但有酒駕或酒駕再犯或拒測者和拒測再犯，將增加吊扣汽機車牌照兩年。代表兩年後才可領回牌照繼續上路，若吊扣牌照仍上路，將依現行法規處以3600至1萬800罰則。

趙晉瑋也談到，有些酒駕者不會開自己的車，或跑去租車或使用共享機車，本次修法也新增，若租賃業者已盡告知義務，承租人仍違反酒駕或為酒駕累犯，以及拒測、拒測累犯等，所以罰鍰將加罰二分之一，但該車牌不會受吊扣，盼能保護租賃業者的條款。