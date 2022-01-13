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146萬劑AZ疫苗今抵台！1年千萬劑交付完成

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗1年供應台灣1千萬劑完成。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，AstraZeneca疫苗約146.15萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，本次提供第十六批146.15萬劑疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至2022年5月31日。

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AZ疫苗公司也發布新聞稿指出，阿斯特捷利康今（13）日再交付 146 萬劑COVID-19疫苗予台灣，成功履行於一年內向台灣供應1,000 萬劑 AZ COVID-19 疫苗的合約。連同包括透過 COVAX 平台配送和其他國家捐贈，至今已有共計超過1,500萬劑阿斯特捷利康 COVID-19 疫苗運抵臺灣。日前亦與台灣完成簽署新COVID-19疫苗採購合約，將於2022年再供應500萬劑AZ COVID-19疫苗，支持全民追加劑接種計劃。

最新研究數據顯示，在接種AZ COVID-19 疫苗或輝瑞 BioNtech疫苗之後， AZ COVID-19 疫苗做為第三劑追加劑，針對Delta 變種病毒和 COVID-19 原始病毒株，相較於控制組能誘發更顯著的免疫反應。1

牛津大學實驗室研究數據也支持以 AZ COVID-19 疫苗作為對抗 Omicron 的第三劑追加劑。在這項研究中，阿斯持捷利康 AZ COVID-19 疫苗在第三劑追加劑後，提高了對 Omicron 變種病毒的抗體水準。 在其他研究中，AZ COVID-19 疫苗也被證明可以對多種變種病毒株產生多樣化和持久的 T 細胞反應，並產生除抗體外更廣泛的反應，可能有助於預防 COVID-19。

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