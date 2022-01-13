Omicron七天串出24確診！像感冒警覺心低　10QA認識「恐怖魔王株」

▲桃機群聚持續擴大，染疫人數達到59例。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，境外移入大增的同時，國內也爆出本土案例59人感染，其中有24人基因定序為Omicron。為加強保護力防堵疫情，中央流行疫情指揮中心也宣布，18歲以上、已完整接種兩劑疫苗並滿12週者，即符合打第三劑的資格。對於這株魔王株，恐怖之處究竟在哪？《ETtoday新聞雲》整理相關QA，供民眾參考。

Omicron、第三劑疫苗10大Q＆A：

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1. 感染Omicron的症狀有哪些？

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，Omicron主要症狀包括「嚴重的鼻塞流鼻水」、「頭痛及可能合併身體痠痛」、「咳嗽」、「喉嚨痛，尤其吞嚥時會不舒服」、「較為嚴重的疲累虛弱」。目前國內境外移入個案中，也有多例感染後無症狀患者。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，現在的案例中，約4成是無症狀個案，6成則以輕症為主。

羅一鈞表示，端視個案感染Omicron出現哪些症狀，若什麼症狀都沒有，當然就不會有什麼警覺心，若出現過敏性鼻炎症狀，如鼻塞、輕微流鼻水可能當成輕微感冒，確實不容易預防，還是鼓勵大家疫苗打好打滿，減少染疫風險。

若有相關TOCC（旅遊史、職業史、接觸史和群聚史）接觸史，入境居家檢疫期間的民眾，在輕微呼吸道相關症狀，或只有頭痛、全身肌肉痠痛、全身倦怠等都要當成可能染疫症狀處理，不要輕忽，才能早點找到輕度潛藏個案。

2. 和Delta相比，Omicron的重症及死亡率如何？

羅一鈞提到，Omicron的重症及死亡情形看起來未如預期的嚴重。以一般冠狀病毒突變、流感化趨勢及目前基因分析跟重症初步資料研判，傳播力比Delta略高，但重症、死亡率比Delta來得低。至於對疫苗保護效果，是比Delta產生的抗體效果更差一些。

另外，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙補充，最新研究也顯示這株病毒的「潛伏期是三天」，還有一個非常重要的特點，「Ct值上下變動非常快」，這情況會讓採檢變得十分複雜。

▲羅一鈞指出，Omicron的重症及死亡情形未如預期嚴重。（圖／指揮中心提供）

3.施打2劑疫苗後還是會確診？

陳秀熙指出，國際確診案例現在之所以快速攀升，主要是因疫苗兩劑保護力已然失效。同樣狀況也發生在台灣，他解釋，早期台灣高危險族群皆施打AZ疫苗，但因疫苗打得早，經過三個月後便失效、不再具有免疫保護力，這也說明為何近期不斷爆發機場及防疫旅館人員確診事件。

陳秀熙也說，台灣至今沒有像國外發生大型群聚感染，主要是因為國內莫德納疫苗施打期程較晚，防護力還在。雖然莫德納所需加強第三劑的比例未像AZ一樣急迫，但他呼籲，還是要盡快施打第三劑。

陳秀熙警告，Omicron傳染力極強，在未打到第三劑之前，一定要以二級警戒為基礎，加上密集的機場及居家檢測。同時，個人防疫包括戴口罩、維持社交距離等也務必遵守，以達NPI（非藥物介入措施）最高效益。

4. 一般外科口罩不夠防堵Omicron？

重症科醫師黃軒說明，在Omicron肆虐下，要好好戴上目前手中的口罩，只要加上幾個技巧，不一定要戴到N95。可靠著「戴兩層不同種類口罩」阻止病毒傳播，內層醫療口罩、外層布口罩，主要目的為改善密合度，確認在做任何動作時，口罩可緊貼著臉，不僅能阻擋和N95一樣多的病毒，且更耐戴。

此外，可在「口罩兩側旁打結」，以最大程度減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。根據實驗，若倆人都單戴一層醫療口罩且雙邊打結，可有效降低95.9%氣溶膠傳染。

黃軒再三強調，戴多層口罩可有效減緩病毒傳播，戴上兩層不同種類的口罩，可阻擋和N95口罩一樣多的病毒，且比它更耐戴，重點在於「口罩的密合度＋一直戴得住」

5. 每個人都要打第三劑？

接種疫苗後體內的中和抗體會隨著時間逐漸下降，加上Omicron肆虐全球。指揮中心目前建議，年滿18歲、完整接種兩劑疫苗（不論任何廠牌），且滿12週之民眾皆應追加第三劑。指揮中心也特別列出4類對象，建議優先接種：

65歲以上長者

長照機構住民與工作者

醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員（第1～3類）

容易感染及疾病嚴重風險者（第9類）

6. 如何預約接種第三劑？

指揮中心表示，1922疫苗預約接種平台將於1/15重啟，民眾可透過各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。同時，指揮中心也加速建置「疫苗地圖」協助民眾找尋。提醒大家，前往接種時，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡。

7. 目前有哪些疫苗廠牌可以選？

目前可供施打的疫苗廠牌為：

半劑莫德納疫苗（50微克）

一劑BNT疫苗

一劑高端疫苗（限20歲以上民眾接種）

一劑AZ疫苗 （有過敏反應、特殊情況可選擇施打）

《ETtoday新聞雲》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納

◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納

◎AZ+BNT→第三劑：BNT

◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納

◎BNT+BNT→第三劑：BNT

8.若前兩劑打高端，但我沒有要出國，第三劑可以怎麼選？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，高端屬於「自由選擇」的情況，因為也有經過緊急授權使用，有些前兩劑施打高端的人，第三劑可能也有意願繼續打高端，因此專家小組認為保留民眾的選擇權利。

哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一建議，台灣民眾大多施打AZ或高端疫苗者，應該選擇「mRNA疫苗作為第三劑加強針」。

另外，在國外接種過兩劑疫苗者，指揮中心發言人莊人祥表示，可以先前往衛生局登錄疫苗接種資料，後續再安排預約施打。

▲指揮中心建議，65歲長者應優先接種第三劑疫苗。（圖／記者許維寧攝）

9. 第三劑副作用會不會更可怕？

台大醫院家醫科醫師何忠祐列舉現有安全性資料，施打第三劑莫德納副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（84.7％vs.83.5％），但全身性副作用較第二劑略低（79.0％vs.81.3％）。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高（74.1％vs.71.7％），全身性副作用較第二劑略低（69.2％vs.71.7％）

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛（持續1至2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

李秉穎也說，若有混打，從學理上來看，現在有不同疫苗的前後施打經驗，因此對於安全性沒有什麼太大問題，有些混打出現局部反應發生率較高一些，但整體而言仍不算嚴重不良反應。

10. 台灣「完整接種」定義為何？

台灣目前對於完整接種的定義是，施打兩劑疫苗（AZ、BNT、莫德納或高端）滿14天。由於先前美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國未來的「完整接種」定義可能會改為已接種三劑mRNA疫苗（BNT、莫德納），或是兩劑嬌生疫苗，至於台灣是否會跟進，目前還未定案。



▲▼從機場工作人員確診延伸到照服員，已有24人染同株Omicron。（圖／指揮中心提供）