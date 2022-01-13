全球首款吸入式疫苗「接種像喝珍奶」　《刺胳針》：能誘導更高抗體

▲康希諾生物研發的吸入式疫苗「克威莎」。（圖／翻攝自《中新社》）

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸康希諾生物研發的全球首款「吸入式」腺病毒載體新冠疫苗「克威莎」，全過程如同拿著手搖杯喝奶茶。英國知名醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）近日發表加強數據，指該疫苗安全且免疫原性高，比用滅活疫苗同源加強可誘導更高水平的中和抗體。

《刺胳針》預印本平台SSRN網站近日發表了「克威莎」疫苗異源加強數據。研究發現，已完成2劑滅活新冠疫苗接種的18歲及以上成年人中，以1劑康希諾生物的吸入用「克威莎」疫苗做異源加強，安全且免疫原性高，比用滅活疫苗同源加強可誘導更高水平的中和抗體。

數據顯示，高、低劑量吸入組所激發的免疫反應無明顯差異，加強後14天和28天期間，分別較滅活同源加強組高6.7至10.7倍；吸入加強後，中和抗體水平在第28天達到峰值，這一免疫程序所激發的中和抗體水平，明顯高於其他異源加強免疫程序；吸入用克威莎對Delta突變株也具有高水平的交叉保護，中和抗體水平高於滅活疫苗。

研究顯示，吸入異源加強所誘導的RBD特異性ELISA抗體水平明顯高於滅活疫苗同源加強，加強後28天，低劑量吸入組RBD抗體水平約是滅活疫苗同源加強的13倍。

研究披露的安全性數據顯示，以吸入用克威莎做異源加強後，不良反應發生率低於以滅活疫苗做同源加強；加強接種後28天，吸入組無嚴重不良反應發生，不同劑量吸入組均無臨床顯著的肺功能異常發生，充分驗證了吸入劑型的安全性。

研究結果證實，僅以肌注1/5或2/5用量的吸入用克威莎作為加強疫苗，具有良好的安全性及免疫原性，為新冠疫苗加強針策略提供了數據支持。

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

「克威莎」疫苗2021年11月在「2021第五屆海南國際健康產業博覽會」上亮相，觀眾可現場體驗吸入式新冠疫苗的使用方法。吸入式新冠疫苗與肌肉注射使用同種疫苗，製劑配方未改變，僅採用不同的給藥方式。

據悉，霧化吸入免疫採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫，而這種免疫是通過肌肉注射所不能提供。