快訊／聯邦銀行一夜多11例！30名員工採檢「13人陽性」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

受到桃機疫情影響，中壢聯邦銀行爆出行員染疫，今天新增14例本土，有11例和銀行相關，分別為10行員、1家人。指揮官陳時中表示，該分總計有30名員工，總計有17人陰性，13人陽性，加上1名家人，目前累積有14人確診。

桃機群聚相關照服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行辦理業務，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布又有2人確診，該銀行相關個案累積14例，分別是13行員與1名行員家人。

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▲銀行員案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲，民眾若曾於今(2022)年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。