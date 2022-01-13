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台東驚傳1居檢確診！34歲男自美國返台發燒咳嗽　Ct值曝光

▲台東縣傳出一境外移入確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣傳出一例境外移入確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣接獲通報有1例「境外移入」確診個案，因個案於12日有發燒徵兆，經台東縣衛生局安排防疫專車前往醫院採檢為陽性，全程遵照中央防疫措施，並無與相關工作人員接觸，目前入住負壓病房治療。

台東縣長饒慶鈴表示，第一時間已要求衛生局、環保局等局處加強「防疫旅館」、「防疫專車」等消毒以及SOP作業流程，同時呼籲民眾請勿過度恐慌，落實勤洗手、戴口罩等相關防疫措施，盡快施打疫苗保護自己也保護家人。

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衛生局表示，個案為34歲男性，1月11日由美國入境後，搭乘防疫計程車入住台東縣內防疫旅館，12日有發燒、咳嗽情形，即安排由防疫專車載送至醫院採檢，過程皆遵照防疫規範，沒有直接接觸相關工作人員，PCR檢驗結果為陽性、CT值30.3，目前該個案已入住醫院治療中。

▲台東縣傳出一境外移入確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣傳出一境外移入確診個案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於該男子是從美國返抵國門後，搭防疫計程車直接入住防疫旅館，因此並無任何在台東縣內的活動足跡，衛生局已再次加強旅宿業者的防疫宣導、督導防疫旅館動線規劃、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，實施更嚴格的防疫措施。

另外，因應COVID-19疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅，且春節將近，今明兩天也將有萬人返鄉入境台灣，防疫如同作戰，，目前縣內的專責病房以及相關防疫物資皆整備完成。

饒慶鈴呼籲民眾踴躍施打疫苗，尤其是第一線防疫人員盡速接種第三劑，強化自身疫苗防護力，並希望無論是外地返鄉的民眾、遊客或台東鄉親，務必做好自主衛生管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距及落實實聯制，也請商家做好定時清潔消毒及遵守防疫規範，避免造成疫情傳播，保護自己也保護他人。

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