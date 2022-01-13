挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

▲村民放火燒「血棺」驚動官部門。（示意圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

古代皇親貴族為了往生者能在死後享有榮華富貴，常會將珍奇寶物最為陪葬品，不過對一般老百姓來說，根本沒機會見識皇親貴族葬禮，更遑論是墓葬棺木，因此當見到有別於平常的棺木時，深怕會招來厄運而害怕。大陸河南就有一名老農挖出一具紅色棺木，嚇得以為是不祥之兆的「血棺」，因此立刻將它燒掉，沒想到經考古部門發現，這具血棺竟價值高達5億人民幣（近新台幣22億元），讓專家感到相當遺憾。

▲河南老農挖出紅色棺材。（圖／翻攝自微博）

根據《狐搜》報導，這起發生在2005年的事件，當時這名老農買了一塊田地想在上面蓋房子，當他準備挖地打地基時，竟發現地下埋著一口紅色棺材！據當地習俗，紅色的棺材被稱為「血棺」，有不祥徵兆。老農當下把棺材抬出來後，發現這口棺材應該具有一定的年份，但上方的紅漆並未剝落，棺材正中央甚至嵌了一面銅鏡，顯得高貴卻又帶有神秘感。

▲村民認為紅色棺木是凶兆的血棺。（圖／翻攝自微博）

老農挖到血棺的消息立刻在村內傳開，甚至吸引許多村民前來朝聖，但村民大多沒看過紅色棺木，因此七嘴八舌指出，「是不是帶怨氣」、「從房子下方挖出來都非常晦氣」等等，這名老農聽到村民的說法也越想越不對勁，於是他最後竟「放把火燒了去邪氣」，將紅棺燒掉。

意外的是，這具紅棺燒了非常久卻遲遲未燒乾淨，火都燒盡了棺木依舊有許多殘渣，眾人燒血棺的消息事後傳到當地考古部門，官員連忙派遣專家勘查，考古部門和專家對紅棺殘渣進行調查，發現這不是所謂的「血棺」，而是大陸重點保護野生植物做成的「金絲楠木棺」。

▲在一般村民的印象中，棺木應該是莊重的黑色，根本沒機會見識皇親貴族葬禮。（示意圖／翻攝自百度百科）

專家同時對老農新家附近的土地進行調查，果然在遠處發現一座清代古墓，且這座古墓並未被盜墓者偷過，裡面有大量金銀珠寶，專家從古墓的陪葬品研判，推測棺材主人生前應該是名門望族，至於棺木使用紅色噴漆，是因為棺材主人過世時已經超過80歲，且是自然死亡，因此稱為「喜喪」。

據考古部門專家表示，這具棺材價值大約5億人民幣，換算台幣21.6億元，專家就提醒民眾，在古代，不同身分的人下葬時使用的棺材顏色會有所不同，像是少年、未婚女性會使用白棺，名門貴族則會使用金色，因此這口紅棺非老農口說的凶兆，不過這時已後悔莫及，珍貴歷史文物因一時誤會被放火燒掉，讓專家直嘆可惜。

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