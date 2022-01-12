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弟帶女友見家人　她一看嚇傻「國中霸凌我」：耍流氓到處和人上床

弟弟帶女友見家人，女網友一看嚇傻。（示意圖／翻攝自pexels）

▲弟弟帶女友見家人，女網友一看嚇傻。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，弟弟在家庭聚餐時帶女友介紹給家人認識，她一看赫然發現，對方是過去曾霸凌她的人，不僅撒謊還惡人先告狀，想挑撥他們姊弟的感情，讓她忍無可忍。

原PO在《匿名公社》透露，上星期家庭聚餐時，弟弟帶了新女友，她看到對方差點嚇死，因為弟弟女友竟然是她就讀國中時，班上的問題人物，「她看到我也嚇到，整餐飯都不敢正眼瞧我」，她感到好奇，便故意詢問弟弟2人的相識過程，結果發現句句是謊言，「不但謊報年紀，還瞎扯家境」。

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原PO聽完忍不住笑出來，弟弟女友立刻起身躲去廁所，但她怕影響長輩的心情，就沒有當場拆穿。事實是，弟弟女友的爸媽在國小就離婚，爸爸是做工的，卻謊稱爸媽是小企業的老闆，「明明國中時就是耍流氓的大姐頭，到處交男友和很多人上床，還把自己塑造成單純無知的大家閨秀，而且還謊報年齡欺騙我弟」。

女網友表示，弟弟女友過去曾霸凌她。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友表示，弟弟女友過去曾霸凌她。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO原本不想要多說什麼，認為時間久了，狐狸尾巴就會跑出來，沒想到弟弟女友惡人先告狀，自稱有靈異體質，「所以一看到我，她就覺得我不是好人，要我弟離我遠一點，還說我會破壞他們的感情，要我弟千萬不要相信我的話」。好在她和弟弟從小感情就很好，因此弟弟將一切都據實以告。

最後，原PO向弟弟女友喊話，「我是覺得想要鋪路也別太急啦，妳對我無情我也不必有義」，透露準備回舊家找畢業紀念冊給弟弟看，「反正當時妳的裝扮還有妳寫的那堆中二文字，就夠我弟了解妳了，而且我還跟一些同學有聯繫，要找證人也不難」。她強調，地球很小，自己做過的事情，就算時間過了再久還是要負責，「而且妳忘了妳以前還有霸凌過我嗎？怎麼好意思先告狀？」

此文一出，網友紛紛留言，「把證據都找出來，給她一刀斃命吧」、「妳弟幫妳報仇發洩回來」、「她第一次見面就講妳的壞話，如果妳弟信她，這樣的弟弟也丟掉好了」、「揭穿她，起碼讓弟弟知道她當初怎麼霸凌妳」。

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