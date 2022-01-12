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到相親對象家吃飯！下秒突封城...她被迫與陌生男同居：每天被餵飽

一名女子回老家相親，卻遇上大封城被困在相親對象家中，讓她尷尬被迫與對方同居。（圖／翻攝自微博）

▲女子被困在相親對象家中，讓她尷尬被迫與對方「同居」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名女子回老家河南省相親，沒想到她到了對方家中相親時，河南突然封城，連對方社區都無法離開，只好留下來和相親對象面對面同居，沒想到卻意外能長期觀察相親對象的另一面，她在微博上分享這個故事，並透露對方每天都煮飯給她吃，一起床就被餵飽。

綜合陸媒報導，這名30歲左右的女子平時在廣州工作，家裡希望她能趕快結婚，因此安排了一連串的相親，她只好回老家河南鄭州相親，沒想到正當相親到第5個時，她就因疫情封城被困在相親男家中，無奈之下只好展開了與第一天認識的男子，疫情下的同居生活。

女子表示，相親男當時是為了展現廚藝才邀請她到家中用餐，沒想到卻突然封城讓她變成每天吃對方煮的飯，同居這幾日對方整理出一間獨立房間給她，每天打掃、做飯、工作等，但她表示沒有因此和對方變熟，對方話相當少，也讓她時常覺得尷尬，但她也發現對方挺能過日子，讓她覺得「挺好的」。

▲▼ 0

▲王女表示，對方的家事做得不錯。（圖／翻攝自微博）

不少網友也紛紛留言鼓勵女子，「提前婚前試婚也不錯」、「解封就能出來結婚」、「這就是緣分！」、「深度了解相親對象也不錯啊」。

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