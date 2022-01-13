快訊／台中7歲柔道童被活活摔死　母悲痛向教練求償1800萬

▲台中一年級黃姓男童去年在私人柔道館練習時，慘遭何姓教練和四年級學長不斷過肩重摔20多次導致顱內出血。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，去年在私人柔道館練習時，慘遭何姓教練和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，當時經過70天的持續治療，仍回天乏術，家屬忍痛拔管。黃小弟弟的母親和律師今天到地方法院，針對何姓教練及台中市體育總會等提出刑事附帶民事損害賠償訴訟並召開記者會，向何姓教練，4年級廖學長及其家長，台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會求償，金額共1800萬。

▲黃母怒轟冷血教練辯稱孩子有精神狀況有問題，想起孩子泣不成聲。（圖／記者白珈陽攝）



律師陳孟秀表示，何姓教練假借柔道訓練之名，殘忍地對年僅7歲的黃小弟施以各種不合的暴力，不僅過程心狠手辣，事後更推諉卸責，反過來指控黃小弟精神狀況有問題，才會自殘撞牆，導致顱內出血。今天記者會上，黃母泣不成聲，誓言要為兒子討一個公道。

去年7歲黃童4月21日在台中豐原一間柔道館參加免費課程，但才剛上課2周的他根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就遭廖姓學長狂過肩摔20多次。

黃童過程中不斷哀嚎求饒，但何姓教練全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。黃童被送到醫院後，有顱內出血、腦震盪、中樞神經衰竭、昏迷指數3等多項重大難治傷害，入院治療70天仍回天乏術，家屬痛心拔管。