7歲兒遭摔死！柔道教練竟辯「他自殘」　男童母淚崩：我真的好痛

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，去年在私人柔道館練習時，慘遭何姓教練和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，最後回天乏術，家屬忍痛拔管。黃母13日向教練及動手的廖姓學長等求償1800萬元。想到兒子遭遇過的暴力行為泣不成聲，更痛批何姓教練為了脫罪，指控孩子精神狀況有問題，才會自殘撞牆導致顱內出血！

▲台中黃小弟在柔道遭重摔27次昏倒腦死。（圖／資料照片）



▲台中7歲柔道童「住院苦撐70天」拔管不治，家屬怒求償1800萬。（圖／記者白珈陽攝）



黃母今天在記者會上哭到聲音沙啞，提及「在記憶中，4月21日的早上，載著可愛的兒子去學校上課，到校門口的時候，兒子回頭說一句『媽媽再見，再見！』，是這輩子兒子最後一句跟我說的話！從那天開始，我兒子再也沒有叫我媽媽過，我只要想到他，在最後的記憶裡面，他的心裡帶著恐懼、身體帶著痛，走完七歲的這一生，我真的好痛好痛。」

黃母擦乾眼淚，接著再批何姓教練一直在撒謊，說兒子自殘，現在只希望法律還兒子一個公道，讓黃姓教練受到法律最嚴厲的制裁。中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君表示，何姓教練為了卸責，說黃小弟過世是因為自殘，根本說謊不打草稿，呼籲主管機關要有積極作為，徹查並解決無照教練的問題。

去年7歲黃童4月21日在台中豐原一間柔道館參加免費課程，但才剛上課2周的他根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就遭廖姓學長狂過肩摔20多次。

黃童過程中不斷哀嚎求饒，但何姓教練全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。黃童被送到醫院後，有顱內出血、腦震盪、中樞神經衰竭、昏迷指數3等多項重大難治傷害，入院治療70天仍回天乏術，家屬痛心拔管。

