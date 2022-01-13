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快訊／孫生媽不認偷輪椅婦！怨零用錢太少「吃不飽」…下場出爐

▲▼孫生媽媽,孫莎麗。（圖／記者黃宥寧攝）

▲網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，涉嫌假好心幫忙輪椅婦被控行竊。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽在芝山捷運站，涉嫌假好心幫助輪椅婦返家，卻趁機偷走錢包將現金竊走，被依竊盜罪起訴。法院審理時，輪椅婦已去世，故無法出庭指證。孫生媽則矢口否認犯行，也向法官強調是別人偷的，最後更怨兒子給的零用錢太少，只能吃泡麵糊口。今（13日）士林地院宣判，依竊盜罪、累犯，判處孫生媽媽有期徒刑6月，可易科罰金。

有多項竊盜前科孫母（64歲）去年1月4日下午4時許在芝山捷運站附近，見一名便輪椅婦行動不便，自告奮勇上前表示可以幫忙推輪椅，一路伴行到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙進屋內，停留一下後離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理。

去年12月20日開庭，法官勘驗飯店內監視器畫面，孫母仍否認，她稱當日晚上，孫生要她賺點零用錢，所以接受酷炫公司邀請拍片，她不知道是哪個馬尾女生將錢包丟進房務人員推車裡，更指出「酷炫公司5、60個臨演，是演員不是她」，向法官強調「綁馬尾揹包包穿黑色羽絨外套的女生很多」，影片裡的馬尾女真的不是她。

▲孫生去年7月1日接媽媽出獄，心情百感交集。（圖／翻攝自孫生又來了YouTube）

▲孫生的媽媽怨5天只有1000元，三餐都吃泡麵或是肉圓等小吃類。（圖／翻攝自孫生又來了YouTube）

法官拿出孫生筆錄，筆錄上清楚記載「黑衣黑褲是我媽，我媽有精神相關疾病，希望她就醫」孫母嘆了口氣說「我兒子不想養我，很歹命（台語：命不好）他很不肖，我不都不想講，希望法官明察秋毫」。

孫母對於竊盜矢口否認犯行，表示自己沒這麼沒品偷輪椅婦錢包，最後法官問到目前工作、學歷、收入，她供稱自己大學畢業，目前會到酷炫公司拍拍戲、代班，收入僅有1000元至2000元，法官還有其他收入嗎？孫母淡淡回「兒子5天會給我1000元」不僅不夠用，三餐只能吃泡麵果腹，最後向法官強調「我現在是規矩的人，查100次，就是沒有，希望能還給我公道」。法官諭知全案辯論終結，定明年1月13日宣判。

孫母庭後受訪稱「1天花費不能超過200元，很餓的時候只能吃泡麵或是肉圓等小吃類，沒辦法吃大餐」如果真的很餓就吃孫生經紀人買的餅乾，記者也好奇問「有跟兒子反應過錢不夠用嗎？」她也語重心長回，很心疼兒子在外工作很辛苦，最近通告好像變少，不敢要求他多給一點錢。

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