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社會 社會焦點 保障人權

叉燒大盜容貌現形！　偷拉麵名店30公斤叉燒警鎖定鬍渣男

記者邱中岳／台北報導

北市中正區知名拉麵店塩琉，在11日凌晨2時許，遭人闖入偷走冰箱的10條叉燒肉，店家無奈上網呼籲「民眾要注意自身財物是否還在，拉麵店也要注意叉燒肉是否還在冰箱」，警方獲悉後展開追查，並調閱監視器鎖定嫌犯特徵，目前積極追緝該名男子。

警方指出，11日凌晨2時許，北市中正區知名拉麵店「塩琉」，將冷藏的冰箱放置在隔壁洗衣機店的公共空間，結果遭1名中年、蓄鬍的男子闖入行竊，男子一口氣抱走10條叉燒肉後離開現場。

▲▼10條叉燒集體失蹤，店家報失竊，警方鎖定中年鬍子哥涉嫌重大。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲10條叉燒集體失蹤，店家報失竊，警方鎖定中年鬍子哥涉嫌重大。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家12日開門營業時，發現叉燒肉「集體失蹤」，立刻報警處理，警方獲悉後追查，目前調閱監視器鎖定嫌犯，正積極追查嫌犯下落。「塩琉」在臉書粉專上表示，民眾要注意自身財物是否還在，拉麵店也要注意叉燒是否還在冰箱。

儘管貼文是沉重的呼籲，網友們看完卻笑得一塌糊塗，在下方留言回應，「好吃到連小偷都忍不住」、「掛著眼淚笑噴」、「凱達格蘭大道旁的叉燒大盜」、「可能是以前的客人，吃過一次有戒斷症狀，現在受不了了。」

對於外界的關心，「塩琉」也說明，遭竊的叉燒一共有10條，每條重約3公斤，份量其實不少。沒想到失竊叉燒數量曝光，又讓網友們忍不住再笑了一次，直言叉燒小偷「是真愛」。

台北拉麵名店失竊！冰箱裡「10條叉燒」被偷走…網傻眼笑噴

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